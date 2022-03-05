"РФ переходить до потворної тактики": Кулеба закликав до посилення санкцій проти агресора

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав увесь світ розірвати усі зв'язки з Російською Федерацією.

Про це він написав у себе на сторінці в Twiiter.

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"Санкції мають посилитися"

"Росія переходить до потворної тактики, спрямованої на максимальну шкоду цивільному населенню: бомбардує житлові квартали та критично важливі об'єкти інфраструктури, загрожує ядерним об'єктам. Санкції мають посилитися", – сказав він.

За його словами, тепер необхідно від'єднати Ощадбанк від SWIFT, запровадити нафтове ембарго, закрити порти для російських кораблів, а також криптлазівки.

"Розірвіть усі зв'язки", – написав Кулеба.

Нагадаємо, Сінгапур вирішив приєднатися до санкцій проти Російської Федерації. Сінгапурським банкам та іншим фінустановам заборонено вести справи з чотирма російськими банками – ВТБ, ВЕБ, Промзв'язокбанк, "Росія".

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