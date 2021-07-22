"РФ сплутала ЄСПЛ з шоу на росТВ": Малюська висміяв позов проти України

Для країни-агресора це буде лише додатковий майданчик для поширення своєї пропаганди

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що Росія не має шансів за позовом проти України в Європейському суді з прав людини.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, для країни-агресора це буде лише додатковий майданчик для поширення пропаганди і звинувачень на адресу України. Не більше.

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"Судячи з пресрелізу Генпрокуратури країни-агресора та їхнього ж МЗС, Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні. У заяві до суду виклали усі міфи російської пропаганди. Зовсім безглуздим такий вчинок не назвеш – у них з‘явиться додатковий медіамайданчик для промивання мізків та медіапривід. Але з юридичної точки зору їх очікує неминуча поразка. Але хоч намагаються контратакувати у lawfare, де поки що усі голи – у їхні ворота", – написав Малюська.

Нагадаємо, 17 лютого Європейський суд з прав людини зажадав від влади Росії негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального зі слідчого ізолятора. Однак РФ відмовилася виконувати вимогу ЄСПЛ.

Через кілька днів Україна подала в ЄСПЛ новий позов проти Росії.