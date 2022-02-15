РФ влаштувала блокаду в Чорному морі: чому та які наслідки чекають Україну (відео)

Поки світ обговорює можливе вторгнення Росії, та влаштувала блокаду в Чорному морі. В акваторію учора зайшов російський ракетний підводний човен "Ростов-на-Дону". Довжина гігантської субмарини майже 74 метри, а крилаті ракети здатні влучати в ціль за дві з половиною тисячі кілометрів. Заради нібито навчань, Росія перекрила ледь не половину Чорного моря. Для торговельних суден – лишився тільки вузький коридор.

Що відомо?

Замість прямих звичних маршрутів – величезний гак та вузький коридор. Наскільки він безпечний для навігації, зараз з’ясовує Держгідрографія.

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"Мінінфраструктури разом з морською адміністрацією рекомендує використовувати маршрут між західною межею так званих навчань до так званої Дністровської балки. Це район десь навпроти міста Білгород-Дністровський", — каже заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.

Оминути Дністровську балку можна з двох боків – півночі та півдня. Однак перший варіант – не найкращий. Востаннє вимірювали глибину в цьому місці щонайменше п’ять років тому, й невідомо, чи дані й досі актуальні. Є ризик натрапити на мілину. Другий маршрут теж небезпечний, оскільки пролягатиме майже впритул до зони навчань. Та головне – скористатися цими шляхами зможуть далеко не всі судна.

"Наприклад, позавчора, в порту "Южний" було не менше 10 великотоннажних суден. З них, якщо рахувати осадку, 70 відсотків не проходять. Не проходять, або не ризикнуть йти туди", — розповів головний редактор моніторингової групи BlackSeaNews Андрій Клименко.

Можливо, саме через це сьогодні більшість суден досі йшли звичними міжнародними маршрутами, ігноруючи попередження росіян. Рух у Чорному морі поки що має вигляд цілком звичний, зазначає Андрій Клименко. Це підтверджують і прикордонники.

"На цей момент системного порушення або збою в роботі портів ми не спостерігаємо", — зазначила речниця Морської охорони Державної прикордонної служби України Наталя Гуменюк.

З Одеського порту один за одним виїжджають ваговози з контейнерами. Обробка суден поки що йде за графіками. В логістичних компаніях кажуть, що складніші маршрути напевно позначаться на вартості морських перевезень.

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"Можливо, трохи зростуть фрахтові ставки. І знову-таки, вони зростуть не внаслідок витрат на судновласника, а зростуть просто внаслідок обережності судновласників, які можуть уникати заходу в цей момент до тих чи інших портів", — каже заступник директора логістичної компанії Олексій Цинда.

Ймовірність військового вторгнення

І поки логісти обговорюють торговельні втрати, військові експерти – ймовірність російського вторгнення з півдня. Вона й справді висока, вважає адмірал Ігор Кабаненко. Найвразливіше – узбережжя Херсонщини – як чорноморське, так і азовське. Для Москви — це вода та сухопутний коридор до окупованого Криму. Утім, зазначає адмірал, Україні є чим боронитися.

"У нас є засоби для ведення протидесантної оборони узбережжя, у нас є різні можливості, з точки зору такого протистояння, і вони повинні бути усі використанні та запущені", — розповів адмірал, заступник міністра оборони Ігор Кабаненко.

Якщо військові ризики все ще лишаються під питанням, то економічних втрат, пов’язаних із діями Росії, Україна вже зазнає. В Мінінфраструктури підрахували – тиждень навчань коштуватиме власникам вантажів щонайменше шість мільйонів доларів.

"Всі ці повідомлення про навчання в Азовському і Чорному морях, вони вже, за інформацією експертів, призвели до того, що вартість фрахтів в адресу українських портів вже збільшилася на 2-3 долари за тонну", — зазначив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.

Загроза вторгнення РФ до України

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