Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Росія готує висадку десанту на Чорноморському узбережжі. Ситуація на ранок сьомого дня вторгнення

Світлана Москаленко
2 березня, 07:16
Генштаб України опублікував нові дані

Ворожий літак знищено / Фото: Колаж: Сьогодні

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 06.00 02.03.2022 щодо російського вторгнення:

  • На Подільському напрямку противник силами тринадцяти БТГр (батальйонно-тактична група) зі складу Східного ВО ЗС РФ намагається продовжити наступ за лінією Гореничі, Гостомель, Демидів у напрямку Києва з метою блокування столиці з північного та північно-західного напрямків.
  • В Житомирській області перебуває до трьох БТГр зі складу 5 загальновійськової армії.
  • На Сіверському напрямку до 17 БТГр окупаційних військ, незважаючи на втрати у живій силі та техніці, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу. Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіївка. На іншому напрямку, в районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська супротивника втратили наступальний потенціал.
  • Ворожі війська силами до двох БТГр роблять невдалі спроби утримувати в оточенні українці міста Суми, Лебедін та Охтирка.
  • На Слобожанському напрямку до 16 БТГр продовжують наступальну операцію у напрямку Краснограда та частиною сил до 4 БТГр на Ізюм. Загарбник зазнав втрат і був зупинений у районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкового.
  • На Донецькому напрямку, без успіху, агресор зосередив зусилля на блокуванні міста Маріуполь.
  • На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії у районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва. До двох БТГр діє у районах населених пунктів Василівка, Червоне поле, Новопетрівка.
  • В Чорноморській операційній зоні ворог здійснює розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.