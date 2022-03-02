Росія готує висадку десанту на Чорноморському узбережжі. Ситуація на ранок сьомого дня вторгнення

Ворожий літак знищено / Фото: Колаж: Сьогодні
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 06.00 02.03.2022 щодо російського вторгнення:
- На Подільському напрямку противник силами тринадцяти БТГр (батальйонно-тактична група) зі складу Східного ВО ЗС РФ намагається продовжити наступ за лінією Гореничі, Гостомель, Демидів у напрямку Києва з метою блокування столиці з північного та північно-західного напрямків.
- В Житомирській області перебуває до трьох БТГр зі складу 5 загальновійськової армії.
- На Сіверському напрямку до 17 БТГр окупаційних військ, незважаючи на втрати у живій силі та техніці, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу. Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіївка. На іншому напрямку, в районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська супротивника втратили наступальний потенціал.
- Ворожі війська силами до двох БТГр роблять невдалі спроби утримувати в оточенні українці міста Суми, Лебедін та Охтирка.
- На Слобожанському напрямку до 16 БТГр продовжують наступальну операцію у напрямку Краснограда та частиною сил до 4 БТГр на Ізюм. Загарбник зазнав втрат і був зупинений у районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкового.
- На Донецькому напрямку, без успіху, агресор зосередив зусилля на блокуванні міста Маріуполь.
- На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії у районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва. До двох БТГр діє у районах населених пунктів Василівка, Червоне поле, Новопетрівка.
- В Чорноморській операційній зоні ворог здійснює розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.