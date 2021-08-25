Нав'язують терористку в експерти. Росія зриває роботу підгрупи ТКГ

Майя Пирогова, засуджена в Україні за тероризм. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська делегація в Тристоронньої контактній групі щодо врегулювання на Донбасі (ТКГ) зриває заплановані на 25 серпня консультації в рамках гуманітарної підгрупи по звільненню утримуваних осіб та відкриттю КПВВ на лінії зіткнення, залучаючи до переговорів терористів.

Про це повідомляє Українська делегація в ТКГ.

"Російська делегація менше ніж за добу до початку засідання зробила технічне повідомлення про залучення до роботи гуманітарної підгрупи ТКГ громадянки України Майї Юріївни Пірогової, засудженої в Україні за тероризм... Українська делегація не проводить консультації з особами, засудженими за тероризм", – ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що такий жест із боку РФ українська делегація розглядає як свідому спробу зірвати консультації.

"Російська делегація намагається перекласти свою безпосередню та одноосібну відповідальність за послідовний зрив вирішення гуманітарних питань, як-от обмін особами, що утримуються у зв’язку з конфліктом, розблокування роботи КПВВ із російської сторони тощо", – зазначено в повідомленні.

В українській делегації закликають представників РФ у ТКГ повернутися до запланованих тристоронніх консультацій.

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Як повідомлялося, на 25 серпня заплановано чергові переговори ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема стосовно режиму припинення вогню і відкриття КПВВ на лінії зіткнення. Консультації відбудуться в онлайн-режимі.

Припускають наступний порядок денний засідання ТКГ:

імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту,

забезпечення безпеки в зоні конфлікту: дотримання режиму припинення вогню, оновлення плану розмінування;

політичні аспекти в зв'язку з виконанням Мінських угод,

заходи в гуманітарній сфері: відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окупованих територіях,

економічні аспекти відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію зіткнення тощо.

Раніше ми повідомляли, що віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, хто замінить Кравчука в ТКГ, якщо він не встигне одужати.

Також нагадаємо, американський дипломат Джордж Кент, який очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасової повіреної Крістін Квін, заявляв, що Росія з самого початку не виконує Мінські угоди.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: