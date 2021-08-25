Навязывают террористку в эксперты. Россия срывает работу подгруппы ТКГ

Майя Пирогова, осужденная в Украине за терроризм. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе (ТКГ) срывает запланированные на 25 августа консультации в рамках гуманитарной подгруппы по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения, привлекая к переговорам террористов.

Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ.

"Российская делегация менее чем за сутки до начала заседания сделала техническое сообщение о привлечении к работе гуманитарной подгруппы ТКГ гражданки Украины Майи Юрьевны Пироговой, осужденной в Украине за терроризм… Украинская делегация не проводит консультации с лицами, осужденными за терроризм", – говорится в сообщении.

В нем уточняется, что подобный жест со стороны РФ украинская делегация рассматривает как сознательную попытку сорвать консультации.

"Российская делегация пытается переложить свою непосредственную и единоличную ответственность за последовательный срыв решения гуманитарных вопросов, например, обмен лицами, удерживающихся в связи с конфликтом, разблокирование работы КПВВ с российской стороны и т.д. ", – сказано в сообщении.

В Украинской делегации призывают представителей РФ в ТКГ вернуться к запланированным трехсторонним консультациям.

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Как сообщалось, на 25 августа запланированы очередные переговоры ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, в частности о режиме прекращения огня и открытии КПВВ на линии соприкосновения. Консультации пройдут в онлайн-режиме.

Предполагают следующую повестку дня заседания ТКГ:

имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита,

обеспечение безопасности в зоне конфликта: соблюдение режима прекращения огня, обновление плана разминирования;

политические аспекты в связи с выполнением Минских соглашений,

мероприятия в гуманитарной сфере: Восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях,

экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения, и тому подобное.

Ранее мы сообщали, что вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, кто заменит Кравчука в ТКГ, если он не успеет выздороветь.

Также напомним, американский дипломат Джордж Кент, который возглавил миссию США в Украине на период отпуска временной поверенной Кристин Квин, заявлял, что Россия с самого начала не выполняет Минские соглашения.

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