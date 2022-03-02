Росія вдарила по блокпосту в Коростені, загинули щонайменше чотири людини

В Коростені здійснили авіаудар по блокпосту. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Коростені Житомирської області російські військові вдарили по блокпосту. Відбулася повітряна атака, в результаті якої загинули щонайменше чотири людини.
Про це повідомляє Коростинська міська рада.
Крім того, в результаті удару є поранені. Їх кількість наразі невідома.
Під час авіаудару в місті було оголошено повітряну тривогу.
"Відбулася повітряна атака блокпосту, є поранені. Передавальна вежа Коростеньмедіа вийшла з ладу. Новини транслюватимуться через Офіційні фейсбук-сторінки", - йдеться в повідомленні.
У Житомирі після авіаудару загинули троє дорослих та дитина
У Житомирі російські окупанти обстріляли приватний сектор, пошкоджено 10 житлових будинків. За попередньою інформацією, загинуло четверо людей, з них одна дитина. Ще троє постраждали.
За даними пресслужби, у трьох з десяти будинків після авіаудару почалася пожежа, пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні. Під завалами пошкоджених приватних житлових будинків, мабуть, є люди.
За даними Геращенка, станом на 00:25 було чотири жертви, серед них дитина.
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