Россия ударила по блокпосту в Коростене, погибли по меньшей мере четыре человека

В Коростене совершили авиаудар по блокпосту. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Коростене Житомирской области российские военные ударили по блокпосту. Произошла воздушная атака, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщает Коростенский городской совет.

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Кроме того, в результате удара есть раненные. Их количество пока неизвестно.

Во время авиаудара в городе была объявлена воздушная тревога.

"Произошла воздушная атака блокпоста, есть раненные. Передающая башня Коростеньмедиа вышла из строя. Новости будут транслироваться через Официальные фейсбук-страницы", – говорится в сообщении.

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В Житомире после авиаудара погибли трое взрослых и ребенок

В Житомире российские оккупанты обстреляли частный сектор, повреждены 10 жилых домов. По предварительной информации погибли четыре человека, из них один ребенок. Еще трое пострадали.

По данным пресс-службы, в трех из десяти домов после авиаудара начался пожар, повреждены окна в здании городской больницы. Под завалами поврежденных частных жилых домов, вероятно, есть люди.

По данным Геращенко, по состоянию на 00:25, было четыре жертвы, среди них ребенок.

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