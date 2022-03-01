Россия выпустила ракеты по танковому училищу в Харькове, есть погибшие (видео)

Поздно вечером 1 марта враг продолжил обстреливать Харьков. Новый авиаудар пришелся на танковое училище.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.
По предварительным данным, противник поразил танковое училище, сдетонировал имеющийся боекомплект. Детали уточняются.
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Всем жителям города нужно оставаться в укрытиях.
По данным Telegram-канала "Днепр Оперативный", около 6 ракет прилетели в кадетский корпус. Предварительно есть погибшие.
Жестокие обстрелы Харькова
В Харькове в результате авиаудара снаряд попал в городскую больницу №3 (пр-т Ново-Баварский, 90). В результате атаки ранения получили шесть человек.
В Харькове из-под завалов извлекают живых людей и тела погибших после обстрела русскими войсками.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ракета в центральную площадь Харькова – откровенный, ничем не прикрытый террор.
В Харькове российские оккупанты продолжают убивать мирное население .
Из-за обстрела "Градами" погибли девять мирных жителей, в том числе трое детей. 37 человек получили ранения. Разрушены 87 жилых домов.
Кроме того, в Харькове ракета взорвалась в самом центре города.
Днем 1 марта Россия сделала очередной авиаудар по Харькову В результате разрушен жилой дом, погибло пять мирных жителей.
Раньше мы писали:
- Россия использует кассетные боеприпасы при обстреле мирных жителей Украины – Bellingcat
- ВСУ сбили вражеский самолет, разбомбивший дом в Харькове