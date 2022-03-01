В результате очередного авиаудара России по Харькову погибли пять мирных жителей (фото)

Снаряд попал прямо в жилой дом по проспекту Ново-Баварский

В Харькове попали в дом гражданских. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия совершила очередной авиаудар по Харькову. В результате разрушен жилой дом, погибли пять мирных жителей.

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко в telegram.

Реклама

Воздушный удар по жилому дому произошел на проспекте Ново-Баварский.

"Пять погибших харьковчан", – сообщил Геращенко, опубликовав фото результатов авиаударов.

Внимание! Фото 18+!!!

Реклама

Реклама

Результат удара по Харькову. Фото: ГСЧС

Жестокие обстрелы Харькова

В Харькове в результате авиаудара снаряд попал в городскую больницу № 3 (пр-т Ново-Баварский, 90). В результате атаки ранения получили шесть человек.

В Харькове из-под завалов достают живых людей и тела погибших после обстрела российскими войсками.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ракета в центральную площадь Харькова – откровенный, ничем не прикрытый террор.

В Харькове российские оккупанты продолжают убивать мирное население.

Из-за обстрела "Градами" погибли девять мирных жителей, в том числе трое детей. 37 человек получили ранения. Разрушено 87 жилых домов.

Кроме того, в Харькове ракета взорвалась в самом центре города.

Ранее мы писали: