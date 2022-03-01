В результате очередного авиаудара России по Харькову погибли пять мирных жителей (фото)

Россия совершила очередной авиаудар по Харькову. В результате разрушен жилой дом, погибли пять мирных жителей.
Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко в telegram.
Воздушный удар по жилому дому произошел на проспекте Ново-Баварский.
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"Пять погибших харьковчан", – сообщил Геращенко, опубликовав фото результатов авиаударов.
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Результат удара по Харькову. Фото: ГСЧС
Жестокие обстрелы Харькова
В Харькове в результате авиаудара снаряд попал в городскую больницу № 3 (пр-т Ново-Баварский, 90). В результате атаки ранения получили шесть человек.
В Харькове из-под завалов достают живых людей и тела погибших после обстрела российскими войсками.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ракета в центральную площадь Харькова – откровенный, ничем не прикрытый террор.
В Харькове российские оккупанты продолжают убивать мирное население.
Из-за обстрела "Градами" погибли девять мирных жителей, в том числе трое детей. 37 человек получили ранения. Разрушено 87 жилых домов.
Кроме того, в Харькове ракета взорвалась в самом центре города.
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