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Россия использует кассетные боеприпасы при обстреле мирных жителей Украины – Bellingcat

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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1 марта, 16:49
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Более 100 стран согласились запретить использование кассетных боеприпасов
Россия использует кассетное оружие.
Россия использует кассетное оружие. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия использует кассетные боеприпасы во время обстрела жилых кварталов в Украине. Их используют с первых дней войны у учебных заведений и больниц.

Об этом свидетельствуют данные расследователей Bellingcat.

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Чем опасны кассетные боеприпасы?

Кассетные боеприпасы – это такой вид оружия, разбрасывающий над целью небольшие разрывные суббоеприпасы, которые рассеиваются и взрываются на большой части территории, из-за чего увеличиваются и потери, и ущерб.

Из-за такого большого вреда, причиненного кассетным боеприпасом, многие их критикуют, ведь они потенциально опасны для мирного населения, а также вызывают долгосрочные последствия, ведь не все суббоеприпасы взрываются сразу после применения.

Более сотни стран согласились запретить использование кассетных боеприпасов, подписав соответствующую Конвенцию. Однако ни Россия, ни Украина, у которых есть кассетные боеприпасы, не присоединились к ней.

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И сейчас РФ продолжает использовать эти боеприпасы начиная с 2014 года в Украине, а также в Сирии.

Теперь эти боеприпасы Россия начала применять после широкомасштабного вторжения в Украину. Использует их в жилых кварталах против мирных жителей Украины.

Где Россия использовала кассетные боеприпасы в Украине

В последние дни фотографии и видео в социальных сетях позволили Bellingcat, а также другим исследователям конфликта и расследователям открытых источников геолокировать места применения нескольких кассетных боеприпасов в жилых районах на территории Украины.

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Их применение подтвердили в Харькове, а также при обстреле детского сада в Ахтырке.

Подтверждение использования кассетных боеприпасов. Фото: Bellingcat

Как известно, сайт журналистских расследований Bellingcat специализируется на фактчекинге и разведке открытых источников, собирает доказательства о военных преступлениях на территории Украины против мирных жителей.

Раньше мы писали:

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