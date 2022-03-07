Росія вербує сирійців, щоб залучити воювати проти України — ЗМІ

Сирійців хочуть залучити до війни/Фото: колаж: "Сьогодні"

Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії в міських умовах, щоб вони воювали проти України.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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За словами офіційних осіб США, незрозуміло, скільки бойовиків було ідентифіковано, однак деякі з них уже перебувають у Росії та готуються допомогти воювати проти України.

Чиновники відмовились повідомляти, що ще відомо про перекидання сирійських бойовиків в Україну, статус або точний масштаб цих зусиль.

Видання deirezzor24 пише, що РФ пропонувала добровольцям із країни від 200 до 300 доларів, щоб вони воювали в Україні протягом 6 місяців.

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Українців просять не знімати ППО

Українців закликали не знімати на відео роботу протиповітряної оборони. Ворог не повинен знати, звідки йому "прилетить".

"Уявіть, красива картинка: летить російський літак, а йому назустріч — ракети нашого ППО. Фініта ля комедія. І ось така "картинка" рятує наші життя та наші будинки", — зазначив нардеп Олексій Гончаренко.

Крім того, він написав, що повітряна оборона ефективна тоді, коли про неї не знають.

"Не публікуйте відео таких салютів. Усі відео вильотів та попадання ракет демаскують системи ППО. Не публікуйте відео. Це знижує захист наших міст, а отже, веде до смерті близьких та друзів", — написав нардеп у Telegram.

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