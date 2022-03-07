Російські військові обстріляли та пограбували автомобіль журналіста зі Швейцарії (фото)

Фото: колаж "Сьогодні"
Російські війська обстріляли автомобіль швейцарського журналіста Гійома Бріке, на бампері та з боків якого був напис PRESS. Після того, як пошкоджена машина з'їхала в кювет, окупанти пограбували журналіста, відібравши 3 тисячі доларів та особистий ноутбук співробітника незалежної преси.
Про це розповіла народний депутат Софія Федіна у Telеgram-каналі.
Потерпілого журналіста було доставлено з Миколаївської області, де стався напад, до обласної лікарні Кропивницького.
Мародери також відібрали у Бріке всі матеріали, які він встиг зібрати про війну в Україні. Таким чином окупанти вкотре підтвердили свою нездатність дотримуватися хоча б видимості "шляхетних рятівників від бандерівців та нацистів". Це дрібні та злодійкуваті злочинці з низькою соціальною відповідальністю.
Ситуація в Україні 7 березня
- Українські захисники вже дванадцятий день боронять Україну від російських окупантів. З початку війни ворог випустив по Україні близько 600 ракет. Проте українські військові не здаються. Ними було звільнено місто Чугуїв Харківської області. Обстріл триває. Окупанти випустили ракети по селу Тузли Одеської області. Окрім того, від повітряного удару постраждала і Житомирська область. Ймовірно, ворог уже сам не справляється, тож вирішив залучити до війни проти України сирійців за скромну плату.
- Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії у міських умовах, щоб вони воювали проти України. Їм пропонують 200-300 доларів за 6 місяців війни проти нас.
- Ворог завдав повітряного удару по Житомирській області. Внаслідок цього було зруйновано кілька будівель, зокрема школа.
- Ворог з моря завдав ракетного удару по населеному пункту Тузли Одеської області.
- З початку війни Російської Федерації проти України агресор випустив по нашій країні близько 600 ракет. Попри це, система ППО України все ще залишається ефективною.
- Українські захисники звільнили Чугуїв від окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог готується штурмувати Київ.