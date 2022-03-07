Російські військові обстріляли та пограбували автомобіль журналіста зі Швейцарії (фото)

Фото: колаж "Сьогодні"

Російські війська обстріляли автомобіль швейцарського журналіста Гійома Бріке, на бампері та з боків якого був напис PRESS. Після того, як пошкоджена машина з'їхала в кювет, окупанти пограбували журналіста, відібравши 3 тисячі доларів та особистий ноутбук співробітника незалежної преси.

Про це розповіла народний депутат Софія Федіна у Telеgram-каналі.

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Потерпілого журналіста було доставлено з Миколаївської області, де стався напад, до обласної лікарні Кропивницького.

Мародери також відібрали у Бріке всі матеріали, які він встиг зібрати про війну в Україні. Таким чином окупанти вкотре підтвердили свою нездатність дотримуватися хоча б видимості "шляхетних рятівників від бандерівців та нацистів". Це дрібні та злодійкуваті злочинці з низькою соціальною відповідальністю.

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Ситуація в Україні 7 березня