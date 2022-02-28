Російські війська вдарили з "Градів" по селах під Черніговом, зруйновані десятки будинків

Під Черніговом вдарили з "Градів". / Фото: Колаж: Сьогодні

Щойно російські війська обстріляли з "Градів" приміські села Чернігова. Як результат, зруйновані десятки будинків, під завалами можуть бути люди.

Про це повідомляє видання Час Чернігівський.

Реклама

Найбільше постраждало село Киїнка, що за кілька кілометрів від Чернігова, і сусіднє село Павлівка.

Місцеві жителі повідомляють про значні руйнування десятків будинків. Деякі будинки повністю знищені. Під завалами можуть бути люди. Служба ДСНС вже виїхала для порятунку людей.

За словами місцевих жителів, у селі Киїнка в одному будинку під завалами опинилися 7 дорослих та 3 дітей.

Реклама

У Чернігові б'ють по цивільних

Російські військові нещадно обстрілюють Чернігів. Вони вдарили щонайменше по чотирьох вулицях, гатять по будинках цивільних. Горить "Епіцентр".

Станом на 12:20 28 лютого протягом 20 хвилин продовжувався інтенсивний обстріл вулиць Бєлова, Рокоссовського, Доценка, Пухова.

Реклама

В зоні ураження – приватні та багатоповерхові житлові будинки. Виникла пожежа в районі "Епіцентру".

Околиці Чернігова замінували, щоб зупинити наступ військ РФ

Чернігів продовжує оборонятися від російських загарбників. Для того, щоб зупинити наступ ворожого війська, територію навколо міста замінували. Місцевих жителів просять на це зважати.

Людей закликають не пересуватися околицями Чернігова, адже ґрунтові дороги та лісосмуги можуть бути заміновані.

"Тримайтеся ближче до укриттів! Противник не полишає спроб атакувати наше місто, і всі силовики в стані готовності до оборони! Бережіть себе і не наражайтеся на небезпеку!" – йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали: