Рівно 7 років тому народився епічний російський мем-фейк про Нацгвардію України

У 2014 році російська журналістка запустила в Мережу один з найвідоміших фейків, за який її висміяли в Україні

Про Національну гвардію росіяни придумали смішний фейк. Колаж "Сьогодні"

Сім років тому 29 липня 2014 року, російські пропагандисти запустили в Мережу безглуздий фейк, що нібито українські силовики відловлюють людей прямо у потягах і відправляють на війну. У Нацгвардії тоді красиво "потролили" росіян за цю брехню.

Сім років тому російська журналістка телеканалу "Росія-24" Олена Кочікна у Facebook розмістила допис: "Народ, хто їздить поїздами та автобусами (в Україні. – Ред.), знімають з поїздів хлопців і відправляють у Національну гвардію".

Але її повідомлення лише насмішило і нацгвардійців, і користувачів мережі.

"Увага! Важливе оголошення! У зв'язку з поширенням інформації про те, що Нацгвардія знімає людей з потягів у Національну гвардію, заявляємо, що у нас закінчуються "знімачі" людей з потягів у Національну гвардію, і ми оголошуємо новий набір. А також просимо всіх громадян самим зніматися у Нацгвардію", – з гумором відповіли в НГУ.

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Нагадаємо, раніше ми писали про жінку, яка стала автором найвідомішого фейка за час війни Росії проти України. Галина Пишняк, яка придумала "розп'ятого хлопчика у Слов'янську", досі вважає ту історію правдою і не визнає брехню.