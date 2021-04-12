Автор фейка про "розп'ятого хлопчика": Я шкодую, історія обернулася в гіршу сторону

Автор знаменитого фейк про "розп'ятого хлопчика у Слов'янську" Галина Пишняк досі вважає ту історію правдивою і не визнає брехню. Але при цьому шкодує, оскільки через цю історії сильно почали "травити" її сім'ю. Про це вона розповіла в інтерв'ю російським журналістам.
Через 7 років жінка продовжує запевняти, що бачила, як "розпинали дитину".
"Неправда? Нехай буде неправда, я не хочу нічого зараз говорити і спростовувати, кожен має право на власну думку. У медалі є дві сторони – біла і чорна. Хто там був, той знає. Навіть сусіди, які зі мною там жили, мені сказали: "Ти єдина не побоялася сказати правду", – розповіла Пишняк.
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На уточнююче запитання, чи шкодує жінка про цю історію з "розп'ятим хлопчиком", вона відповіла ствердно.
"Так, я шкодую, тому що ця історія обернулася в гіршу сторону для моєї сім'ї. Якби я знала, що це так негативно вплине на мою сім'ю, я б як інші люди "нічого не бачу, нічого чую". У мене дуже "травили" дітей", – додала Пишняк.
Нагадаємо, в 2014 році Галина Пишняк розповіла на камеру російським пропагандистам, як українські військові на площі в Слов'янську нібито "розіп'яли маленького хлопчика": "Один прибивав, а ще двоє тримали". Звичайно ж, ніяких доказів цьому пропагандисти не надали, але із задоволенням крутили цю тему, намагаючись дискредитувати Україну.
Тим часом через 7 років війни Росія не припиняє сіяти фейки. Найсвіжіший – загибель дитини на окупованій території. Російська сторона стверджувала, що це ЗСУ вбили його.
Насправді, як повідомили в ОБСЄ зі слів очевидців, дитина підірвалася на вибуховому пристрої.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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