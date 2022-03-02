З прапорами України проти автоматів: мирні жителі не пускають окупантів в Енергодар

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Енергодарі місцеві жителі заблокували просування окупантів. Люди вийшли з українськими прапорами та перекрили дорогу, щоб не пустити їх до міста.

Як повідомляє Telegram-канал Київ INFO, "мирні жителі міста вже втретє відганяють російських окупантів".

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В Енергодарі знаходиться Запорізька АЕС – найбільша електростанція в Європі. Її працівники не пропускають армію РФ.

Російські військові провели переговори з мером Дмитром Орловим та місцевими жителями.

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"Ми довели до них (російських військових. — Ред.) позицію, що ЗАЕС та місто під надійною охороною. Мешканці їх не впустять у місто ані на крок. Вони почули та пішли доповідати своєму керівництву", – розповів Дмитро Орлов.

Наразі велика кількість ворожої техніки знаходиться неподалік міста.

Ситуація в Україні 2 березня