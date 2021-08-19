З комфортною погодою пощастить не всім: де знову штормитиме в п'ятницю

Погода готує сюрпризи українцям - і приємні, і не дуже / Фото: Сьогодні

У п'ятницю, 20 серпня, на більшій частині території країни буде суха і тепла погода. Лише у кількох областях пройдуть дощі з грозами, навіть оголошено штормове попередження.

Як повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко, завтра короткочасні дощі та грози пройдуть у східній частині України, Дніпропетровській, Запорізькій областях і в Криму. На решті території опади малоймовірні завдяки антициклону Fridoline.

На півдні, півночі і в центрі завтра посилюватиметься вітер.

Температура повітря в Україні в п'ятницю коливатиметься в межах 24-28 градусів, на заході очікується 21-26 градусів, у східних областях 25-30 градусів.

У Києві 20 серпня дощі малоймовірні, протягом дня очікується близько 25 градусів. 21, 22 і 23 серпня в столиці переважатиме суха, сонячна, тепла погода.

В Укргідрометцентрі попередили, що 20 серпня місцями у південно-східній частині град і шквали 15-20 м/с.

Реклама

У майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

Останніми роками погода дедалі більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й у теплих країнах. Кліматологи це пов'язують насамперед із діяльністю людини. Член Міжурядової групи експертів із питань клімату (при ООН) Світлана Краковська каже, що такі капризи погоди пов'язані з таненням льодовиків.

В Україні поточне літо ставить рекорд за рекордом у сенсі високої температури. Завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що на нас чекають нові хвилі спеки.

Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Київ і передмістя накрила сильна буря. Жителі столиці, Ірпеня, Немішаєвого і Гостомеля повідомляли про пилові бурі і сильні грози, а від потужного вітру трясло будинки та кренило дерева.

У Хмельницькому через негоду були затоплені вулиці, а сильний вітер валив дерева.

Дивіться також в сюжеті, який випав град на Кіровоградщині: