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В Україні оголосили штормове попередження. Де чекати ураганний вітер і грози

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
19 серпня, 13:43
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Через негоду оголошено I рівень небезпеки
Очікуються місцями град, шквали 15-20 м/с / Фото: колаж "Сьогодні"
Очікуються місцями град, шквали 15-20 м/с / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 19 серпня, майже у всіх центральних, південних і східних областях України оголосили штормове попередження. Там синоптики прогнозують грози, град і шквали.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"19 серпня в центральних (крім Вінницької), південних, вдень також у східних областях грози, місцями град, шквали 15-20 м/с", – йдеться в попередженні.

Через негоду в країні оголосили I рівень небезпеки – жовтий.

Що це означає?

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I ступінь – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури і навколишнього природного середовища.

Рятувальники рекомендується зберігати підвищену пильність і обережність, стежити за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода в світі. При найбільш ймовірному, Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

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