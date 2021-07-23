З самого початку не виконують Мінські угоди: США "наїхали" на Росію

Джордж Кент розповів, як у 2015 році перший український переговірник щодо Донбасу задав йому тривожне запитання

Росія з 2015 року відмовляється виконувати Мінські угоди. Ситуація не змінилася і до цього дня, тому це виклик не тільки для України, але і для західних партнерів.

Про це заявив в інтерв'ю Суспільному американський дипломат Джордж Кент, який очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасово повіреної Крістін Квін.

За його словами, прогресу в переговорах щодо Донбасу немає, тому що російська сторона несерйозно ставиться до своїх зобов'язань. Американський дипломат знає, що українські чиновники розчаровані браком прогресу у переговорах.

"Вперше я це почув від голови української (сторони в) ТКГ ще у серпні 2015 року, коли Володимир Горбулін займався цим. І він сказав: "Джордже, який план, якщо Росія не виконає вимоги Мінських угод? А вони мали бути виконані до 31 грудня 2015-го. Минуло 6 років після цього питання і Росія продовжує не виконувати свої зобов'язання", – сказав Кент.

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Він зазначив, що США після цього провели кілька раундів інтенсивної роботи з росіянами.

"Це робила Вікторія Нуланд, яка обіймала посаду помічника Держсекретаря з європейських питань із Владиславом Сурковим у 2016-му, Курт Волкер, який був спеціальним посланцем виключно з питань переговоріву 2017-му. В обох випадках було ясно, що росіяни не серйозно до цього ставилися. Тож це виклик не лише для України, а і для західних партнерів", – підкреслив Кент.

Нагадаємо, раніше Курт Волкер присоромив Росію за невиконання домовленостей щодо Донбасу. Він опублікував красномовну інфографіку, як агресор "виконує" обіцянки:

Водночас голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповідав, що Росія у "нормандському форматі" наполягає на тому, щоб стороною конфлікту виступали бандити з ОРДЛО, а не Москва.