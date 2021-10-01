Саакашвілі через 8 років прибув до Грузії, а Кличко зачитав реп – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Фокус Саакашвілі з приїздом до Грузії будуть обговорювати ще довго / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини п'ятниці, 1 жовтня.

Саакашвілі через 8 років прибув до Грузії

Глава Виконавчого комітету реформ при президенті України, президент Грузії (2004-2013) Міхеїл Саакашвілі заявляє, що він уже прибув до Грузії.

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Пізніше політик опублікував відео, на якому говорить, що він зараз знаходиться в Батумі.

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У МВС Грузії заявили, що не мають інформації про знаходження політика на грузинській території.

"Газпром" почав постачання газу до Угорщини

"Газпром" з 1 жовтня почав поставляти газ в Угорщину в обхід України. Поставки – через газопровід "Балканський потік" і трубопроводи Південно-Східної Європи.

"1 жовтня 2021 з початку нового газового доби (07:00) призупинено транзит природного газу по території України в напрямку Угорщини. Заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності по Україні на вихід до Угорщини законтрактовані на весь газовий рік ( з 01.10.2021 по 30.09.2022) у розмірі 24,6 м3 на добу", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що лише в 2020 році "Газпром" поставив в Угорщину 8,6 млрд куб. м газу. Це другий за величиною показник за останні 12 років.

В Україну йдуть заморозки

В Укргідрометцентрі розповіли, де і скільки ще триватимуть заморозки в країні. Вони будуть мінімум до 3 жовтня.

Вночі 1-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та узбережжя морів, очікуються заморозки на поверхні грунту та місцями в повітрі 0-5 ° – рівень небезпеки жовтий.

У північно-східних областях будуть заморозки в повітрі 0-3 – рівень небезпеки помаранчевий.

"Слуги народу" вирушили до Трускавця – перший казус

Слуги народу "вирушили до Трускавця на поїзді, але по дорозі трапився казус – зі спеціального "депутатського" вагона переселили в інший для простих людей двох журналістів, щоб вони звільнили місця для депутатів.

Наявність квитків у представників ЗМІ депутати "перебили" документом про "примусову пересадку пасажирів".

Віталій Кличко зачитав реп

Мер Києва Віталій Кличко ефектно "увірвався" на концерт української групи Karta Svitu і зачитав реп.

Відео з'явилося в Мережі.