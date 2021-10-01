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СЬОГОДНІ Новини України

В Україну йдуть заморозки до -5: де буде найхолодніше

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
1 жовтня, 10:38
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Заморозки триватимуть мінімум до 3 жовтня
Через заморозок по Україні оголошені I та II рівні небезпеки. Колаж: "Сьогодні"
Через заморозок по Україні оголошені I та II рівні небезпеки. Колаж: "Сьогодні"

В Укргідрометцентрі розповіли, де і скільки ще триватимуть заморозки в країні. Вони будуть мінімум до 3 жовтня.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вночі 1-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та узбережжя морів, очікуються заморозки на поверхні грунту та місцями в повітрі 0-5 ° – рівень небезпеки "жовтий".

У північно-східних областях будуть заморозки в повітрі 0-3 – рівень небезпеки "помаранчевий".

Заморозки обійдуть більшість західних областей і узбережжя морів
Заморозки обійдуть більшість західних областей і узбережжя морів

Погода в жовтні: коли чекати снігу

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Осінь дедалі більше вступає у свої права: день став на третину коротшим, ніж був у червні, коли він максимальний, тепер сонце світить менше половини доби, та й то його не завжди видно за хмарами. Поки тримається тепла суха погода, але в будь-який момент може похолодати і задощить. "Сьогодні" з'ясували, якою очікується погода в жовтні.

Ми традиційно порівняли три прогнози: народного синоптика Леоніда Горбаня (з інфографікою), Укргідрометцентру і узагальнений прогноз погодних сайтів.

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