Літак з Льовочкіним і депутатами ОТЗЖ приземлився в закритому аеропорту Полтави – пасажирів не випустили

Серед пасажирів літака був Сергій Льовочкін. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Сергій Льовочкін і ще з десяток депутатів від ОПЗЖ намагалися приземлитися на літаку української авіакомпанії Windrose в аеропорту Полтави, який перебуває на реконструкції, але їм не дозволили покинути борт. Про це повідомляє Українська правда у п'ятницю, 3 вересня.

"30 серпня до нас надійшов запит, щоб ми прийняли борт, на якому буде 15 пасажирів. З огляду на те, що зараз аеропорт перебуває в стані реконструкції, у нас немає ліцензії і спеціального дозволу на прийом бортів з пасажирами, ми відмовили і повідомили, що зможемо прийняти порожній літак, без пасажирів. "Роза вітрів" погодилася, що ми приймемо борт без пасажирів", – розповів голова Полтавської обласної держадміністрації Олег Синєгубов.

Губернатор додав, що після приземлення літака була отримана інформація від СБУ, що на борту є люди, зокрема нардепи.

"Ми прийняли рішення, щоб борт таки сів на смугу, але далі його не пустили, тому що немає відповідного права. Передусім йдеться про безпеку людей", – пояснив Синєгубов.

За даними джерел видання, літак летів з Києва та приземлився в аеропорту "Полтава" об 11:30. Він здійснив посадку на злітній смузі.

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Пасажири планували відвідати єврейський центр хасидизму в Гадячі. Серед них нібито були нардеп ОПЗЖ Сергій Льовочкін і його дружина Зінаїда Кубар, помічник Льовочкіна Олександр Мутель, депутат Київради від ОПЗЖ Олександр Плужник, екснардепи Сергій Буряк, Ігор Калетник і Олександр Волков, помічниця екснардепа Віталія Хомутинника Олена Сажко, Володимир і Наталія Вітька, Алла Ахметова й Мая Радченко.

Після того, як пасажирів з літака не випустили, борт стояв кілька годин і полетів до Харкова.

Синєгубов повідомив, що про цей випадок були проінформовані профільне міністерство і Офіс президента.

У той же час джерело "Української правди" в ОПЗЖ на питання, чи коректна інформація про склад пасажирів літака, відповіло: "Нісенітниця".