Найсильніший енергетичний центр планети: що відомо про містичну Кам'яну могилу під Мелітополем

Під Мелітополем є таємниче місце сили, до якого з'їжаються сотні людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

Плануючи подорожі країною, все більше українців обирають не тільки красиві, але і містичні місця. Такою є Кам'яна могила, яка розкинулася на правому березі річки Молочної, неподалік села Терпіння Мелітопольського району Запорізької області.

Чим вона приваблює туристів та чому її називають "найсильнішим енергетичним центром планети" – в матеріалі сайту "Сьогодні".

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Що таке Кам'яна могила

Містичне місце, а також пам’ятка давньої культури світового значення. Площа Кам'яної могили – близько 3 гектарів. Висота пагорба сягає 12 м.

Це височенний пісковиковий пагорб, за яким ледь видно верхівки дерев. У його гротах і печерах є тисячі петрогліфів – наскельних малюнків стародавніх людей, які жили і кочували в приазовських степах багато тисячоліть тому.

Це єдине місце в світі, де на невеликій площі зосереджені малюнки, датовані настільки широким історичним діапазоном: від епохи пізнього палеоліту до середньовіччя (20-16 тисячоліття до н.е. – 11-13 століття н.е). Суперечки стосовно наявності у Кам’яній могилі зразків найдавнішої у світі писемності не вщухають і нині.

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Кам’яний пагорб став культовим місцем для багатьох давніх народів та племен, що мешкали або проходили територією сучасної південної України. Кам’яна Могила виконувала функції храму і для мисливців епохи міді й бронзи, і для кіммерійців, скіфів, сарматів, гунів, готів, печенігів, хазар та половців.

Фото: Вікіпедія

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Містика Кам'яної могили

Місце відзначається особливою енергетикою – місцевість навколо Кам'яної Могили випромінює радіоімпульси частотою 5 Гц! На поверхні землі виходи такої енергії фіксуються аерофотозйомкою у вигляді кілець. Геологи і геофізики називають їх мантійними каналами і вважають, що вони "висвердлюються" своєрідними завихреннями у гравітаційному полі, що йде від Сонця до планет.

Кам’яна Могила стала магнітом для магів і окультистів. Особливо в період літнього сонцестояння. Адже заповідник вважають найсильнішим енергетичним центром Планети.

Тут зафіксовано безліч аномальних явищ і природних феноменів, яким немає наукового пояснення. Наприклад, на території Кам’яної могили дуже часто перестають працювати механічний годинник і електроприлади. Було також помічено, що перші ластівки прилітають в це місце набагато раніше. І все це – лише десята частка тих загадок, які є у таємничій Кам’яній Могилі.

Чи можна отримати зцілення

Багато людей вважають Кам’яну могилу "місцем сили" і відчувають її потужну енергетику. Сюди приїжджають отримати зцілення, загадати бажання, зарядитися позитивними емоціями. Представники різноманітних енергетичних практик, язичники, уфологи, біоенергетики – усі вважають це місце "своїм", таким, "що надає силу".

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