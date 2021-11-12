СБУ опублікувала свідчення головного ката донецької в'язниці "Ізоляція": що він сказав (відео)

Бойовик "Палич" дав перші свідчення СБУ після затримання. / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки Україна опублікувала окремі елементи свідчень бойовика терористичної організації "ДНР" Дениса Куликовського, який очолював незаконну в'язницю "Ізоляція" в окупованому Донецьку. Наразі він під вартою, з ним проводять слідчі дії.

Відео свідчень розмістили на сайті СБУ.

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Бойовика затримали 9 листопада у Києві. Йому оголосили про підозру одразу за 4 статтями Кримінального кодексу:

ст. 149 "Торгівля людьми",

ст. 258-3 "Створення терористичної групи або терористичної організації",

ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань",

ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни".

Що сказав "Палич"

Про в'язницю

На "Ізоляції" утримувалися затримані, а також зброя та техніка бойовиків.

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"Я був інспектором охорони, слідкував за безпекою до грудня 2014 року. Після грудня 2014 року я був призначений начальником "Ізоляції". Моя роль була – витягнути "правдиві" свідчення. І надалі при кожному допиті були присутні співробітники ФСБ, МДБ, також я і лікар завжди був, щоб якщо людині стане погано, він її відкачав" , – розповів бойовик.

Про тортури

До затриманих, які не йшли на співпрацю, застосовувалися тортури. А саме "тапік" – він же телефонний апарат.

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"Прив'язували (проводи – Ред.) або до пальців на ногах, або Док, який все це робив, він же Симонов Станіслав, він прив'язував до геніталій", – пояснив "Палич".

Людей садили або в одиночну камеру, де немає туалету, нічого, потім не виводили в туалет, давали пляшку. Або за наказом Євдокимова Василя Вікторовича, він же "Ленін", людина добу стояла – не можна було годувати і напувати, щоб тільки дав свідчення.

За словами Куликовського, він очолював "Ізоляцію" до 2015 року, але залишався там працювати до січня 2018 року. Водночас "виконував ті самі функції, що й раніше".

"Палич" – найжорстокіший наглядач

Так про нього згадують військовополонені, яким вдалося врятуватися після катувань та ув'язнення.

Бойовик міг забороняти їсти, бити, роздягти та поливати холодною водою з автомобільної мийки, принижувати. Також звільнені полонені кажуть, що іноді побиття закінчувалися смертю.

"Це особистість, яка поєднувала в собі дві крайнощі: з одного боку, переконаний садист-психопат, який не відчував жодного співчуття до людей, яких він катував і сексуально ґвалтував. З іншого боку, його не можна було назвати повним відморозком і він точно не ідіот", – цитує перекази полонених "Радіо Свобода".

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