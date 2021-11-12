СБУ опублікувала свідчення головного ката донецької в'язниці "Ізоляція": що він сказав (відео)

Бойовик "Палич" дав перші свідчення СБУ після затримання. / Фото: Колаж: Сьогодні
Служба безпеки Україна опублікувала окремі елементи свідчень бойовика терористичної організації "ДНР" Дениса Куликовського, який очолював незаконну в'язницю "Ізоляція" в окупованому Донецьку. Наразі він під вартою, з ним проводять слідчі дії.
Відео свідчень розмістили на сайті СБУ.
Бойовика затримали 9 листопада у Києві. Йому оголосили про підозру одразу за 4 статтями Кримінального кодексу:
- ст. 149 "Торгівля людьми",
- ст. 258-3 "Створення терористичної групи або терористичної організації",
- ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань",
- ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни".
Що сказав "Палич"
Про в'язницю
На "Ізоляції" утримувалися затримані, а також зброя та техніка бойовиків.
"Я був інспектором охорони, слідкував за безпекою до грудня 2014 року. Після грудня 2014 року я був призначений начальником "Ізоляції". Моя роль була – витягнути "правдиві" свідчення. І надалі при кожному допиті були присутні співробітники ФСБ, МДБ, також я і лікар завжди був, щоб якщо людині стане погано, він її відкачав" , – розповів бойовик.
Про тортури
До затриманих, які не йшли на співпрацю, застосовувалися тортури. А саме "тапік" – він же телефонний апарат.
"Прив'язували (проводи – Ред.) або до пальців на ногах, або Док, який все це робив, він же Симонов Станіслав, він прив'язував до геніталій", – пояснив "Палич".
Людей садили або в одиночну камеру, де немає туалету, нічого, потім не виводили в туалет, давали пляшку. Або за наказом Євдокимова Василя Вікторовича, він же "Ленін", людина добу стояла – не можна було годувати і напувати, щоб тільки дав свідчення.
За словами Куликовського, він очолював "Ізоляцію" до 2015 року, але залишався там працювати до січня 2018 року. Водночас "виконував ті самі функції, що й раніше".
"Палич" – найжорстокіший наглядач
Так про нього згадують військовополонені, яким вдалося врятуватися після катувань та ув'язнення.
Бойовик міг забороняти їсти, бити, роздягти та поливати холодною водою з автомобільної мийки, принижувати. Також звільнені полонені кажуть, що іноді побиття закінчувалися смертю.
"Це особистість, яка поєднувала в собі дві крайнощі: з одного боку, переконаний садист-психопат, який не відчував жодного співчуття до людей, яких він катував і сексуально ґвалтував. З іншого боку, його не можна було назвати повним відморозком і він точно не ідіот", – цитує перекази полонених "Радіо Свобода".
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