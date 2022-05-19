СБУ затримала брата сепаратиста Царьова

В Україні затримали брата Олега Царьова. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України затримала брата Олега Царьова. Родич колишнього нардепа-зрадника, ініціатора "Новоросії" та поплічника Януковича намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області. Тепер йому загрожує в'язниця.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Брат Царьова був упевнений у швидкій перемозі Росії, чекав на окупацію регіону та обіцяну йому посаду голови облдержадміністрації.

Коли прихід росіян провалився, він отримав завдання дестабілізувати ситуацію у регіоні через серію вибухів на об’єктах інфраструктури.

У підсумку СБУ встановила контроль за ним ще на первинному етапі та запобігла цим планам.

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Під час обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки, банківські картки та паспорти громадянина РФ.

За даними слідства, чоловік мешкав у Дніпрі з часів Революції Гідності, підтримуючи зв’язок з братом, який переховувався в Росії.

Наразі йому оголошено про підозру за ст. 113 (диверсія) ККУ. Планується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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"Цей бомж останні 8 років бухав": під Києвом з'явився колишній нардеп Царьов

Сепаратист, який був нардепом від Партії регіонів, Олег Царьов повернувся в Україну разом із "визволителями". Його бачили на Київщині. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

На відео Царьов розповідає пропагандистському російському телеканалу, що російських військових "не треба боятися" і що українці "потребують їхньої допомоги".

"Смітник Раша Тудей показує, що алкаш Царьов нібито на Київщині "звільняє". Цей бомж останні 8 років бухав під парканом десь у Криму, а зараз виліз і лякає народ одним своїм виглядом. Іди проспись, мерзота", – підписав відео Гончаренко.

Він також оголосив полювання на чергового орка.

Хто такий Олег Царьов

Колишній політик, сепаратист. Вісім років від переховувався в Російській Федерації від слідства, проведеного Генеральною прокуратурою України за звинуваченням у державній зраді через колабораціонізм з Росією.

26 червня 2014 року Олега Царьова було обрано "спікером парламенту" Союзу народних республік ЛДНР.

Але українцям він запам'ятався своїми знаннями в історії, особливо у питанні Другої світової війни. Але щоб згадати Царьова 8 років тому, варто переглянути відео, опубліковане нижче.

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