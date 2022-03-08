Зрадницю Поклонську помітили на Херсонщині – на неї оголосили сафарі (фото)

Поклонську пропонують піймати саме українцям після її "служби" в окупованому Криму

Наталья Поклонська приїхала воювати до України. / Фото: Колаж: Сьогодні

"Експрокурор Криму" Наталія Поклонська помічена у Херсонській області. Вона їздить туди разом із російськими окупантами, які воюють проти українців.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

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За словами нардепа, поки співучасники Поклонської зривають евакуацію в Сумах та Маріуполі, вона "ліпить із себе великого філантропа".

"Херсонська область, хочеш сафарі? За впіймання Наталії Поклонської мають братися саме українці! Якщо десь побачите, сміливо затримуйте. Про неї в Росії ніхто не похопиться. Інакше Поклонська сюди навіть не приїхала б. Сафарі оголошується відкритим", – написав Гончаренко.

Він додав, що Росії немає до неї діла, оскільки перед виїздом в Україну їй, мабуть, "наплели про гарантії безпеки".

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"Але ж ви знаєте, що Росія своїх завжди кидає", – зазначив нардеп.

Наталія Поклонська в Херсонській області. Фото: Олексій Гончаренко

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Поклонська та окупація Криму