Зрадницю Поклонську помітили на Херсонщині – на неї оголосили сафарі (фото)

"Експрокурор Криму" Наталія Поклонська помічена у Херсонській області. Вона їздить туди разом із російськими окупантами, які воюють проти українців.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.
За словами нардепа, поки співучасники Поклонської зривають евакуацію в Сумах та Маріуполі, вона "ліпить із себе великого філантропа".
Далі по темі
"Херсонська область, хочеш сафарі? За впіймання Наталії Поклонської мають братися саме українці! Якщо десь побачите, сміливо затримуйте. Про неї в Росії ніхто не похопиться. Інакше Поклонська сюди навіть не приїхала б. Сафарі оголошується відкритим", – написав Гончаренко.
Він додав, що Росії немає до неї діла, оскільки перед виїздом в Україну їй, мабуть, "наплели про гарантії безпеки".
"Але ж ви знаєте, що Росія своїх завжди кидає", – зазначив нардеп.
Наталія Поклонська в Херсонській області. Фото: Олексій Гончаренко
Поклонська та окупація Криму
- До 2014 року Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року підконтрольна Кремлю окупаційна влада півострова призначила її "прокурором Криму". Після російських виборів, які були 2016 року незаконно проведені на півострові, вона стала депутатом Державної думи РФ.
- У 2018 році генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що Поклонській інкримінують не лише державну зраду, а й воєнні злочини. Поклонська назвала такі звинувачення абсурдними. Причому вона впевнена, що її залякують.
- 15 грудня 2021 року Інтерпол відмовився оголошувати у розшук Поклонську.
- У жовтні 2021 року президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську послом в африканській Республіці Кабо-Верде. Однак у січні, через три місяці, стало відомо, що вона так і не вступила на посаду. За її словами, вона не розпочала роботу і не поїхала до африканської країни тому, що змінилися особисті обставини.