Секрети від полярника та мандрівника: як зігрітися, коли на вулиці -15 градусів (відео)

Не замерзнути, коли надворі мінус 10-15, це нині завдання для кожного українця. Надто, коли довго чекаєш транспорт на зупинці або, скажімо, торгуєш цілий день на ринку. Журналістам, до речі, теж іноді доводиться годинами працювати на морозі, чекаючи коментаря або знімаючи наслідки масштабної ДТП. Що вже казати про наших військових на Донбасі. То як не змерзнути? Секрети обігріву — недорого та ефективно — у полярників та мандрівників розпитала кореспондентка "Сьогодні" Ксенія Барвіненко.

Як зігрітися — дізнаємося в експертів та звичайних людей

Теплий чай на зимовій прогулянці чи теплий плед й не ходити надвір до весни? Як не змерзнути взимку, коли й морозець щипає й вітер холоду додає? Дізнаватись рецепти тепла ми вирушили до професіоналів — мандрівника-екстремала і полярника. Та спершу — дізнаємося, як українці рятуються в мороз. У кожного різні методи.

Реклама

"Найкращий спосіб — це підштанці".

"Шуба і вовняне плаття. Ось і все, весь набір".

Киянин Вілан за технологічність. Щоправда, це не завжди допомагає.

"Взуття тепле, тут технологія Thinsulate. Я його вже відносив досить і воно померло. Їм достатньо років, таких морозів не було довго", — розповідає житель Києва Вілан.

В Україні ще не так холодно

Та що українські морози? Засніжені вершини Азії — ось де перевірка холодом.

"Одяг повинен бути багатошаровим, якщо йдете на Еверест — 5-6 шарів", — каже мандрівник-екстремал.

Або Антарктика, де працюють українські полярники. Там — мінімум чотири шари одягу.

Реклама

"Перший шар дихаючий, який відводить вологу, потім інший шар, який теж відводить вологу, йдемо далі, на мені — флісова кофта. Це спеціальний матеріал, так званий третій шар. Треба ще жилетка, і потім вже зовнішній одяг. Він дихаючий, фактично вся наша волога виходить на зовню", — розповідає заступник директора Національного антарктичного наукового центру В'ячеслав Марченко.

Лайфхак, який допоможе зігріти ноги

У місті все простіше — вистачить і трьох шарів — термобілизна, теплий светр і верхній одяг. А ще обов'язково шапка, солодкий чай і табу на прикраси — будь-який метал швидко охолоджується і тягне тепло з тіла. Та це кажуть експерти, якщо рухатись. А як довго стояти? Журналісти такі ситуації знають добре.

"Лайфхак для журналістів з приводу ніг. Є чудовий винахід — хімічні устілки. Відкриваєте, розтираєте в руках, щоб порушити реакцію і засовуєте замість устілок", — каже мандрівник, екстремал Віталій Зорін.

Та перш ніж радити колегам диво-устілки — перевіряємо на собі. Надворі -10 і добрячий вітер. Ми навмисно в осінньому взутті, аби прискорити наш експеримент. Вже за 10 хвилин на морозі відчуваємо — ноги холонуть. Засовуємо до взуття устілки. Кілька хвилин і починаємо відчувати тепло.

Устілок вистачить хвилин на 40. Та і ходити в них не надто зручно. Тож це тимчасове рішення. Повноцінно зігрітися можна в спеціальному пункті. У деяких можна отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю, а в деяких — навіть переночувати. Загалом в столиці 32 пункти обігріву. І корисні вони не лише для безхатьків. В один з таких, до слова, поліція вчора доправила змерзлого іноземця.

Реклама

Прогноз погоди на сьогодні

У четвер, 23 грудня, в Україні буде суха погода. Однак, прогнозують мороз та мінливу хмарність. Вітер — західний, 5-10 м/с.