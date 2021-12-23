В Україні тріщатимуть морози: прогноз погоди на 23 грудня (карта)

Пориви вітру в цей день сягатимуть 10 м/с

Сьогодні краще одягатися тепліше/Колаж: "Сьогодні"

У четвер, 23 грудня, в Україні буде суха погода. Однак, прогнозують мороз.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні на території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер — західний, 5-10 м/с.

На заході очікується 2-6 градусів нижче нуля. На сході прогнозують від -7 до -10 градусів

У північних регіонах — 4-10 градусів морозу. На півдні буде від -2 до -7 градусів.

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У Києві опадів не прогнозують 7-9 градусів нижче нуля, а в Сімферополі теж буде сухо — від -3 до -5 градусів.

Через морозну погоду на дорогах буде ожеледиця!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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