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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні тріщатимуть морози: прогноз погоди на 23 грудня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
23 грудня, 06:00
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Пориви вітру в цей день сягатимуть 10 м/с
Сьогодні краще одягатися тепліше/Колаж: "Сьогодні"
Сьогодні краще одягатися тепліше/Колаж: "Сьогодні"

У четвер, 23 грудня, в Україні буде суха погода. Однак, прогнозують мороз.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні на території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер — західний, 5-10 м/с.

На заході очікується 2-6 градусів нижче нуля. На сході прогнозують від -7 до -10 градусів

У північних регіонах — 4-10 градусів морозу. На півдні буде від -2 до -7 градусів.

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У Києві опадів не прогнозують 7-9 градусів нижче нуля, а в Сімферополі теж буде сухо — від -3 до -5 градусів.

Через морозну погоду на дорогах буде ожеледиця!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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