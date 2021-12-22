Морози відступають: коли в Україну повернеться тепло – дата

Стовпчики термометрів піднімуться до 9 градусів тепла

Яка погода буде в Україні / Колаж "Сьогодні"

Сильні морози в Україні відступлять уже за кілька днів. У п'ятницю, 24 грудня, синоптики прогнозують плюсову температуру повітря.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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24 грудня

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до +4 градусів. На сході варто очікувати від 0 до +1 градуса тепла.

У північних регіонах – від -3 до +1 градуса. На півдні буде від -1 до +5 градусів тепла.

Погода на 24 грудня в Україні. Скрін: сайт "Укргідрометцентр"

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25 грудня

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +6 градусів. На сході варто очікувати до +2 градусів тепла.

У північних регіонах – від -1 до +1 градуса. На півдні буде 4-9 градусів тепла.

Погода на 25 грудня в Україні. Скрін: сайт "Укргідрометцентр"

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26 грудня

Цього дня в Україну повернуться невеликі морози, але вони вже не будуть такими сильними.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -4 до -1 градуса. На сході варто очікувати до -5 градусів.

У північних регіонах – від -4 до -2 градусів. На півдні буде 0-6 градусів тепла.

Погода на 26 грудня в Україні. Скрін: сайт "Укргідрометцентр"

Карпати атакують морози

Температура повітря на горі Піп Іван опустилася до -21 градуса.Вітер західний, північно-західний 14 м/сек., а також хмарна погода, але з проясненнями.

За останні два дні у Карпатах випало понад 50 см свіжого снігу. Місцями є передуви вищі за метр.

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