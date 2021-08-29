Сім років боровся за життя. Помер Герой України Петраківський (фото)

Військовий під час бою отримав тяжке поранення голови / Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 29 серпня, помер 33-річний підполковник Олександр Петраківський з Житомира, котрий в 2014 році отримав поранення на Донбасі та сім років боровся за життя.

Про це повідомив в Facebook начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Петро Ткачук.

"Саша, його рідні та близькі, десятки благодійників і волонтерів боролися за життя Героя. Довгих сім років ми всі молилися за його швидке одужання і повернення на службу. Втім смерть забрала його від нас", – написав він.

Військовий під час бою отримав тяжке поранення голови. Наслідки поранення прикували Петраківського на сім років до ліжка. За цей час були десятки найскладніших хірургічних операцій, тривала і дорога реабілітація. Він проходив лікування в Україні, Польщі, Ізраїлі, США.

Фото: facebook.com/tkachukpp

За указом президента від 4 грудня 2014 №918/2014 офіцера відзначили найвищою нагородою – званням Герой України.

"Герой України підполковник Олександр Петраковский був, є і буде завжди справжнім прикладом служіння українському народові, зразком мужності і честі. Перш за все для сьогоднішніх вихованців і всього колективу Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Сагайдачного", – йдеться в пості.

Що про нього відомо

Олександр Петраковский народився 4 червня 1988 року в Житомирі в родині військових. Він закінчив Національну академію сухопутних військ (м.Львів) в 2009-му за фахом "Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів". Згодом проходив службу в одній з елітних військових частин спеціального призначення.

У липні 2014 капітан Петраківський очолював групу спеціального призначення оперативного командування "Північ" Збройних сил України.

Уже 20 липня того року розвідувальна група під його командуванням, забезпечуючи проходження колони техніки ЗСУ і сил добровольчого батальйону "Айдар" до аеропорту Луганська, виявила засідку в районі міста Щастя. Військові вступили в протистояння, що дозволило забезпечити проходження колони запасним шляхом.

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