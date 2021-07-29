Сінайко, Павлюк, Шаптала – що відомо про генералів Зеленського, які зайняли ключові посади в силовому блоці

Непублічні люди з бойовим досвідом і глибокими знаннями – такими представляються нові керівники СЗР і Міноборони, укази про призначення яких Зеленський щойно підписав

Президент провів відразу кілька значних замін в Міністерстві оборони і СБУ . Зокрема відправив у відставку людей, які вже "зрослися" з посадами, що займали. Так, наприклад, можна сказати про головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчак. А ось ще свіжі кадрові заміни:

Замість Сергія Корнійчука начальником Генштабу призначено Сергія Шапталу – генерал-майора з великим бойовим досвідом.

– генерал-майора з великим бойовим досвідом. Володимир Кравченко був звільнений з посади командувача Операцією Об'єднаних сил – на його місце призначений Олександр Павлюк. Він є також генералом з досвідом в АТО.

Він є також генералом з досвідом в АТО. Звільнено командувача десантно-штурмових військ ЗСУ Євгена Мойсюка – його поки що ніким не замінили;

призначений новий заступник глави Служби зовнішньої розвідки – Олег Сінайко.

Шаптала – герой оборони Дебальцева

Новий генштабу – Сергій Шаптала, генерал-майор, герой війни з Росією. У 2014 – 15 рр. Шаптала командував 128-й гірсько-піхотної бригадою, яка тримала оборону Дебальцева. ЗСУ оволоділи містом ще в липні 2014. Аж до кінця року Росія і сепаратисти намагалися цей район відбити.

Причини тут були дві. Дебальцеве – великий залізничний вузол. Потяги з Донецька до Луганська можуть йти лише через Дебальцеве.

Також район Дебальцеве розсікав окуповані території на дві частини – Горлівка та Єнакієве з одного боку, Артемівськ – з іншого. Саме тому в районі Дебальцева відбувалися запеклі бої.

Навіть після підписання других Мінських угод, які передбачали припинення вогню й відведення військ та важкої техніки, в так званому "ДНР" заявили, що військові дії в районі Дебальцево будуть продовжені.

Росія розгорнула в цьому районі вісім батальйонно-тактичних груп. Місто постійно перебувало під обстрілами, в результаті яких значна частина будівель була зруйнована. Крім того, були перебиті всі три нитки водопроводу, що вели в Дебальцеве, й місто залишилося без води.

Перевага позиції Дебальцева оберталася проблемою: українська група військ ризикувала потрапити в оточення, залишаючись затиснутою між Горлівкою та Артемівському. 3 лютого 2015 спікер РНБО України Андрій Лисенко так описував сили противника в районі Дебальцево:

"Там тільки танків було більше трьох десятків, близько 80 бронемашин, велика кількість артилерії, як ствольної, так і пересувної – САУ".

За словами радника президента Порошенко Юрія Бірюкова, українському угрупованню в 2,5 тис. чол. протистояло 15-17 тис. складу ЗС РФ і сепаратистів.

Шаптала, тоді він був полковником, знаходився в самому центрі подій. 128 бригада вийшла з Дебальцевого останньої. Оскільки колони військовослужбовців ЗСУ, незважаючи на перемир'я, потрапляли під обстріл, виходячи з міста, був організований помилковий маршрут відходу. Шаптала фактично керував операцією, після того як командування "сектору" С "покинуло позиції. Саме за свої дії в Дебальцевському котлі він отримав звання Героя України.





Президент Порошенко вручає Сергію Шапталу "Героя України" / Фото: mil.gov.ua/



Павлюк воював за Лисичанськ, Луганський аеропорт і 32 блокпост

Історія Олександра Павлюка – нового командувача ООС – багато в чому схожа на історію Шатпали. Він теж воював на Донбасі, і теж в званні полковника.

У 2014 – 2015 Павлюк командував 24 окремою механізованою бригадою ім. князя Данила Галицького. І в цій якості отримав значний бойовий досвід.

На Донбасі 24 ОМБР відзначилася у багатьох гарячих точках – Слов'янськ, Красний Лиман, Лисичанськ, бої за Луганський аеропорт. Вона брала участь в операції по блокуванню російського кордону в Луганській області, зазнала втрат під час російських ракетних атак по Зеленопіллю. Там 10-11 липня 2014 Росія вперше нанесла по ЗСУ удар з реактивної артилерії (БМ-21 "Град"). За даними Bellingcat, обстріл вівся з території Росії.

Ще одна знаменита історія, в якій брала участь бригада Павлюка – це визволення бійців, що утримували 32 блокпост, який потрапив в оточення ворога.

Після того, як на Донбасі стихло, Павлюка призначили командувачем військами Оперативного командування "Захід". Пізніше він став командувачем підготовки командування Сухопутних збройних сил. Зараз Павлюк – генерал-лейтенант.





Павлюк на навчаннях в якості командувача ОК "Захід" / Фото: mil.gov.ua/

Теоретики з президентського інституту

Олег Сінайко був призначений заступником глави Служби зовнішньої розвідки. Рішення щодо нього було очікуваним після того, як главою СВР призначили професора (і генерал-майора) Олександра Литвиненка. Раніше Литвиненко і Сінайко разом працювали в Національному інституті стратегічних досліджень (НІСД), займаючи посади директора і його заступника відповідно.

Обидва вони не дуже публічні люди, і багато чого про них невідомо. Наприклад, у Литвиненко – дві вищі освіти. Перша – прикладна математика, він пройшов навчання в Інституті криптографії, зв'язку та інформатики Академії ФСБ Росії. Друга – правознавство. Докторську дисертацію він захищав в КІМО.

Неофіційно професора Литвиненко називають одним з тих, хто організував переговори Зеленського з главою КНР Сі Цзіньпіном, які стали свого роду "перезавантаженням" стосунків між Україною і Китаєм. При цьому сам Литвиненко відзначав в коментарі, що можливості партнерства з Китаєм обмежені міжнародною ситуацією, і через ці обмеження не можна переступати.

Джерела, близькі до Банкової, кажуть, що саме Литвиненко міг бути одним з ідеологів кадрових перестановок в силовому блоці – МВС, СБУ, Міноборони, які тривають прямо зараз. Але наскільки це точна інформація, сказати складно.

Однак вона не виглядає неймовірною. НІСД – науково-дослідний інститут, одним із завдань якого є саме підготовка наукових рекомендацій для президента України і органів державної влади. НІСД навіть готує особливий документ – експертну доповідь до щорічного послання президента Верховній Раді. Крім того, НІСД, створений в 1992 році, знаходиться в підпорядкуванні у офісу президента. Якщо точніше, інститут в підпорядкуванні Державного управління справами ("ДУСЯ"), а воно – в підпорядкуванні у ОП.

Виходить, біля керма СЗР тепер два дуже цікавих людини. Теорію вони знають дуже добре. А які вони будуть практики, стане ясно зовсім скоро.

/ Фото: НИСИ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Генерал-майор замінив на цій посаді Руслана Хомчака.

Як відомо, в березні 2020 року президент Володимир Зеленський розділив посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача Збройних сил України, підписавши відповідний указ.