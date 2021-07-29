Синайко, Павлюк, Шаптала – что известно о генералах Зеленского, занявших ключевые должности в силовом блоке

Непубличные люди с боевым опытом и глубокими знаниями – такими представляются новые руководители СВР и Минобороны, указы о назначении которых Зеленский только что подписал

Коллаж "Сегодня": слева направо - Синайко, Павлюк, Шаптала

Президент произвел сразу несколько значительных замен в Министерстве обороны и СБУ. В частности отправил в отставку людей, которые уже "срослись" с должностями, которые занимали. Так, например, можно сказать о главнокомандующем ВСУ Руслане Хомчаке. А вот еще свежие кадровые замены:

Вместо Сергея Корнийчука начальником Генштаба назначен Сергей Шаптала – генерал-майор с большим боевым опытом.

– генерал-майор с большим боевым опытом. Владимир Кравченко уволен с должности командующего операцией Объединенных сил — на его место назначен Александр Павлюк , тоже генерал с боевым опытом в АТО.

, тоже генерал с боевым опытом в АТО. Уволен командующий десантно-штурмовых войск ВСУ Евгения Мойсюка – его пока никем не заменили;

назначен новый заместитель главы Службы внешней разведки – Олег Синайко.

Шаптала – герой обороны Дебальцево

Новый генштаба – Сергей Шаптала, генерал-майор, герой войны с Россией. В 2014 – 15 гг. Шаптала командовал 128-й горно-пехотной бригадой, которая держала оборону Дебальцево. ВСУ овладели городом уже в июле 2014. Вплоть до конца года Россия и сепаратисты пытались этот район отбить.

Причины две. Дебальцево – крупный железнодорожный узел. Поезда из Донецка в Луганск могут идти только через Дебальцево.

Также район Дебальцево рассекал оккупированные территории на две части – Горловка и Енакиево с одной стороны, Артемовск – с другой. Именно поэтому в районе Дебальцево происходили ожесточенные бои.

Даже после подписания вторых Минских соглашений, предполагавших прекращение огня и отвод войск и тяжелой техники, в так называемом "ДНР" заявили, что военные действия в районе Дебальцево будут продолжены.

Россия развернула в этом районе восемь батальонно-тактических групп. Город постоянно находился под обстрелами, в результате которых значительная часть зданий была разрушена. Кроме того, были перебиты все три нити водопровода, ведущего в Дебальцево, и город остался без воды.

Преимущество позиции Дебальцево оборачивалось проблемой: украинская группа войск рисковала попасть в окружение, будучи зажатой между Горловкой и Артемовском. 3 февраля 2015 спикер СНБО Украины Андрей Лысенко так описал силы противника в районе Дебальцево:

"Там только танков было более трёх десятков, около 80 бронемашин, большое количество артиллерии, как ствольной, так и передвижной — САУ".

По словам советника президента Порошенко Юрия Бирюкова, украинской группировке в 2,5 тыс. чел. противостояло 15-17 тыс. состава ВС РФ и сепаратистов.

Шаптала, тогда он был полковником, находился в самом центре событий. 128 бригада вышла из Дебальцево последней. Поскольку колонны военнослужащих ВСУ, несмотря на перемирие, попадали под обстрел, выходя из города, был организован ложный маршрут отхода. Шаптала фактически руководил операцией, после того как командование "сектора "С" покинуло позиции. Именно за свои действия в Дебальцевском котле он получил звание Героя Украины.





Президент Порошенко вручает Сергею Шаптале "Героя Украины" / Фото: mil.gov.ua/



Павлюк воевал за Лисичанск, Луганский аэропорт и 32 блокпост

История Александра Павлюка – нового командующего ООС – во многом походит на историю Шатпалы. Он тоже воевал на Донбассе, и тоже в звании полковника.

В 2014 – 2015 Павлюк командовал 24 отдельной механизированной бригадой им. князя Даниила Галицкого. И в этом качестве получил значительный боевой опыт.

На Донбассе 24 ОМБР отметилась во многих горячих точках – Славянск, Красный Лиман, Лисичанск, бои за Луганский аэропорт. Она участвовала в операции по блокированию российской границы в Луганской области, понесла потери во время российских ракетных атак по Зеленополью. 10-11 июля 2014 Россия впервые нанесла по ВСУ удар из реактивной артиллерии (БМ-21 "Град"). По данным Bellingcat, обстрел велся с территории России.

Еще одна знаменитая история, в которой участвовала бригада Павлюка – это вывод бойцов, удерживавших 32 блокпост, попавший в окружение неприятеля.

После того, как на Донбассе стихло, Павлюка назначили командующим войсками Оперативного командования "Запад". Позднее он стал командующим подготовки командования Сухопутных вооруженных сил. Сейчас Павлюк – генерал-лейтенант.





Павлюк на учениях в качестве командующего ОК "Запад" / Фото: mil.gov.ua/

Теоретики из президентского института

Олег Синайко – назначен замглавы Службы внешней разведки. Это было ожидаемое назначение после того, как главой СВР назначили профессора (и генерал-майора) Александра Литвиненко. Ранее Литвиненко и Синайко вместе работали в Национальном институте стратегических исследований (НИСИ), занимая должности директора и его заместителя соответственно.

Оба они не особенно публичные люди, и многого о них неизвестно. Например, у Литвиненко – два высших образования. Первое – прикладная математика, он прошел обучение в Институте криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России. Второе – правоведение. Докторскую диссертацию он защищал в КИМО.

Неофициально профессора Литвиненко называют одним из тех, кто организовал переговоры Зеленского с главой КНР Си Цзиньпином, которые стали своего рода "перезагрузкой" отношений между Украиной и Китаем. При этом сам Литвиненко отмечал в комментарии, что возможности партнерства с Китаем ограничены международной ситуацией, и через эти ограничения нельзя переступать.

Источники, близкие к Банковой, говорят, что именно Литвиненко мог быть одним из идеологов кадровых перестановок в силовом блоке – МВД, СБУ, Минобороны, которые продолжаются прямо сейчас. Но насколько это точная информация, однозначно сказать сложно.

Однако она не выглядит невероятной. НИСИ – научно-исследовательский институт, одной из задач которого является именно подготовка научных рекомендаций для президента Украины и органов государственной власти. НИСИ даже готовит особый документ – экспертный доклад к ежегодному посланию президента Верховной Раде. Кроме того, НИСИ, созданный в 1992 году, находится в подчинении у офиса президента. Если точнее, институт в подчинении Госуправления делами ("ДУСЯ"), а оно – в подчинении у ОП.

Получается, у руля СВР теперь два очень интересных человека. Теорию они знают очень хорошо. А какие они будут практики, станет ясно совсем скоро.

Олег Синайко, ставший замглавой СВР, проработал со своим нынешним руководителем Александром Литвиненко не один год / Фото: НИСИ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главнокомандующего ВСУ Валерию Залужному. Генерал-майор заменил на этом посту Руслана Хомчака.

Как известно, в марте 2020 года президент Владимир Зеленский разделил должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины, подписав соответствующий указ.