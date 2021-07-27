Зеленский назначил нового главу ВСУ: что известно о Валерии Залужном

Валерий Залужный возглавил ВСУ. Коллаж "Сегодня" / Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отдал должность главнокомандующего ВСУ Валерию Залужному. Генерал-майор займет пост Руслана Хомчака.

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О решении главы государства сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Что известно о новом главнокомандующем ВСУ

Валерий Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области в семье рабочих.

В 1989 году окончил городскую школу № 9 и поступил в местный машиностроительный техникум, который закончил в 1993 году с отличием. После этого был общевойсковой факультет Одесского высшего объединенного командного училища. В 1997 году с отличием завершил обучение в училище.

В 2005 году снова пошел учиться, поступив в Национальную академию обороны Украины. Спустя 2 года закончил обучение с золотой медалью.

Карьера

С 1997 года Залужный прошел все ступени военной службы: командир взвода, командир учебного взвода, командир боевого взвода, командир учебной роты, командир роты курсантов, командир батальона.

С 2007 года начальник штаба – первый заместитель командира 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове Львовской области.

С 2009 года решением начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины назначен командиром 51-й отдельной механизированной бригады.

С 2017 года начальник штаба – первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ.

С 2018 года был начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ – первым заместителем командующего Объединенных сил.

9 декабря 2019 стал командующим Оперативного командования "Север".

27 июля 2021 Залужный назначен новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

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Генерал-майор Валерий Залужный

Валерий Залужный активно делится фотографиями, на которых он со сослуживцами и с семьей, в соцсети Facebook, однако интервью СМИ за все годы службы давал крайне редко. В феврале 2020 года с ним пообщались журналисты "АрміяINFORM". Генерал-майор рассказал о своем отношении к изжитому советскому наследию и о новых подходах к работе с украинскими солдатами.

Про новое поколение украинских военных

"Совок" отпадает – хочет кто-то этого или нет. К нам приходят молодые люди, выпускники военных академий. Очень интересно за ними наблюдать. Как человек, который сидел недавно за партой, попадает сразу на фронт. За год они становятся командирами рот. Каждый, кроме техники и ста человек личного состава, получает полосу, которую он с ними защищает. Это совсем другие люди. Не такие, как мы, когда были лейтенантами. Это новые ростки, которые за пять лет совсем изменят армию. Почти все хорошо знают иностранный язык, прекрасно работают с гаджетами, начитанные. Новые сержанты. Это не козлы отпущения, как, например, в российской армии, а реальные помощники, которые по определенным функционалом скоро подменят офицеров. Это тоже изменения. Мы уже начали это движение, и назад пути нет. Вернуться в армию в 2013 году нам просто не даст даже общество", – рассказывал Залужный в интервью АрміяINFORM в феврале 2020 года.

Фото: Facebook

Новый подход

"Апробируем применение нового инструментария для работы штабов. Хотим отойти от карт, от написания боевых приказов образца, скажем, 1943-го. От этих бессмысленных докладов у карт. Оно себя уже изжило".

"Мы меняем оценку противника. Теперь мы наступаем не на того противника, который прописан у нас, например, по состоянию на 1982 год. Мы берем реального противника, который есть в Луганской и Донецкой областях. То есть, оборудованы узлы обороны, залитые бетоном. Где увеличивается количество огневых задач, где должна вырасти степень огневого поражения".

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Фото: Facebook

Деньги

В декларации Валерия Залужного нет данных про принадлежащую ему недвижимость. Дом площадью в 69,2 квадратных метра и четыре земельных участка в Овидиополе Одесской области принадлежит жене генерал-майора. Также у супругов два автомобиля. У Залужного Chery Tiggo T11 2010 года выпуска, а его жены – Nissan Patrol 2005 года выпуска.

Что касается доходов, в 2020 году каждый из супругов задекларировал по полмиллиона гривен. Валерий Залужный получил 563 тысячи гривен зарплаты. Жена генерал-майора заработала 584 тысячи гривен в Укргазбанке.

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Личная жизнь

У Залужного жена и двое детей. старшая пошла по стопам отца и служит в Киевском гарнизоне, а младшая учится в Одессе и планирует стать врачом.

Валерий Залужный с дочерью. / Фото: Facebook

Напомним, в марте 2020 года президент Владимир Зеленский разделил должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины, подписав соответствующий указ. Тогда одним указом президент уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба, а следующим указом назначил его главнокомандующим ВСУ.