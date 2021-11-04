Штормове попередження в Україні: у яких областях завтра чекати на негоду (карта)

Погода в Україні на 5 листопада / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 5 листопада, погода в Україні буде тепла погода, але з поривами вітру та дощами.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Подробиці
У п'ятницю дощі будуть у західних областях України та подекуди у північних. В інших областях опадів не буде, але можливі тумани. На сході буде вітряно, можливо, навіть до штормових поривів.
Дуже тепла погода охопить більшість областей. Протягом дня +12+18 градусів. Свіже повітря очікується у західних областях +9+14 градусів. На півдні можливо місцями до +18+20 градусів.
У Києві завтра буде майже літо, вдень до +15+17 градусів.
"Переважно у столиці буде хмарно, місцями невеликий дощ, хоч і нічого серйозного", – написала синоптик.
У листопаді може випасти перший сніг
У середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, найімовірніше, розтане, але вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки у 20-х числах невеликі морози повернуться.
Зазначимо, що морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.
Раніше ми писали:
- Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
- Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. У землі стає дедалі менше води, тому її буквально забирає вітром.