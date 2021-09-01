Штормовий вітер і похолодання. Як зміниться погода 2 вересня – прогноз

В Україну прийшла справжня осіння погода. Колаж "Сегодня"

У четвер, 2 серпня, в Україні знизиться температура повітря, періодично будуть йти дощі.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко в Facebook.

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Згідно з її прогнозом, завтра стане прохолодніше в більшості областей України. Протягом дня очікується 13-18 градусів. Трохи тепліше буде в південних областях, у Дніпрі, Донецькій і Луганській областях – 20-24 градуси.

Холодний фронт насувається на Україну. Фото: Наталя Діденко

Періодично дощі йтимуть у всіх областях країни. Також очікується сильний вітер, до штормових поривів.

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У Києві 2 вересня також очікується сильні пориви вітру, ймовірний дощ.

Якою буде температура 2 серпня. Фото: Наталя Діденко

"І – похолодання! Температура повітря в столиці не перевищить 14-15 градусів. Словом, вересень закликає до осінньої дисципліни, ніби каже – пора вже всім до роботи після літнього безтурботного байдикування", – написала Діденко.

У майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

В останні роки погода все більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й у теплих країнах. Кліматологи це пов'язують насамперед з діяльністю людини.

В Україні нинішнє літо ставить рекорд за рекордом у плані високої температури. Завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що нас чекають нові хвилі спеки.

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