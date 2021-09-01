Штормовой ветер и похолодание. Как изменится погода 2 сентября – прогноз

В Украину пришла настоящая осенняя погода. Коллаж "Сегодня"
В четверг, 2 августа, в Украине снизится температура воздуха, периодически будут идти дожди.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Как встретить осень и что нужно успеть сделать
Согласно ее прогнозу, завтра станет прохладнее в большинстве областей Украины. В течение дня ожидается 13-18 градусов. Немного теплее будет в южных областях, в Днепре, Донецкой и Луганской областях – 20-24 градуса.
Периодически дожди будут идти во всех областях страны. Также ожидается сильный ветер, до штормовых порывов.
В Киеве 2 сентября также ожидаются сильные порывы ветра, вероятен дождь.
"И – похолодание! Температура воздуха в столице не превысит 14-15 градусов. Словом, сентябрь призывает к осенней дисциплине, будто говорит – пора уже всем к работе после летнего беззаботного безделья", – написала Диденко.
В будущем от погоды будут новые сюрпризы
- В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают в первую очередь с деятельностью человека.
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