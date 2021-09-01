Штормовой ветер и похолодание. Как изменится погода 2 сентября – прогноз

В Украину пришла настоящая осенняя погода. Коллаж "Сегодня"

В четверг, 2 августа, в Украине снизится температура воздуха, периодически будут идти дожди.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Согласно ее прогнозу, завтра станет прохладнее в большинстве областей Украины. В течение дня ожидается 13-18 градусов. Немного теплее будет в южных областях, в Днепре, Донецкой и Луганской областях – 20-24 градуса.

Холодный фронт надвигается на Украину. Фото: Наталья Диденко

Периодически дожди будут идти во всех областях страны. Также ожидается сильный ветер, до штормовых порывов.

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В Киеве 2 сентября также ожидаются сильные порывы ветра, вероятен дождь.

Какой будет температура 2 августа. Фото: Наталья Диденко

"И – похолодание! Температура воздуха в столице не превысит 14-15 градусов. Словом, сентябрь призывает к осенней дисциплине, будто говорит – пора уже всем к работе после летнего беззаботного безделья", – написала Диденко.

В будущем от погоды будут новые сюрпризы

В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают в первую очередь с деятельностью человека.

В Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары.

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