Шуфрича вдарили в обличчя та звалили з ніг: бійка нардепа з журналістом Бутусовим

В ефірі "Свобода слова" із Савіком Шустером на телеканалі Україна 24 Журналіст Юрій Бутусов накинувся на народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Почалася бійка.

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Журналіст накинувся на Нестора Шуфрича, коли той казав, що в Україні живуть люди, які розмовляють різними мовами – українською, угорською та російською.

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Після цього до Шуфрича підбіг Бутусов і вдарив його в обличчя. Бійка тривала близько хвилини, їх довго не могли розняти гості студії. Після бійки і Шуфрич і Бутусов були подряпані обличчя.

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