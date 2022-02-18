Шуфрича вдарили в обличчя та звалили з ніг: бійка нардепа з журналістом Бутусовим

В ефірі "Свобода слова" із Савіком Шустером на телеканалі Україна 24 Журналіст Юрій Бутусов накинувся на народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Почалася бійка.
Журналіст накинувся на Нестора Шуфрича, коли той казав, що в Україні живуть люди, які розмовляють різними мовами – українською, угорською та російською.
Після цього до Шуфрича підбіг Бутусов і вдарив його в обличчя. Бійка тривала близько хвилини, їх довго не могли розняти гості студії. Після бійки і Шуфрич і Бутусов були подряпані обличчя.
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