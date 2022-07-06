Сильна гроза накрила Київ і спричинила паніку в мешканців столиці (відео)

На Київ обрушилася сильна злива з грозою / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 6 липня пройшла сильна злива з грозою.

У столиці затопило низку вулиць. Через сильний грім у машинах почали масово спрацьовувати сигналізації. Киян закликають не боятися і не плутати грозу зі звуками вибухів.

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Telegram-канали оприлюднюють численні відео стихії.

Нагадаємо, напередодні сильна злива затопила Львів.

Прогноз народного синоптика

Народний синоптик Володимир Деркач раніше давав прогноз на все літо. За його словами, у червні мала бути помірно спекотна погода. На липень він прогнозував сильні опади. У серпні синоптик прогнозує типово літню погоду.

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"Літо 2022 року збереже тенденцію глобального потепління, але, на мою думку, цього року воно не набере великих обертів, а ніби зупиниться на цьому піку, якого досягло в минулі роки", – сказав Деркач.

Він зазначав, що цього літа спостерігатиметься різка зміна погодних умов. Особливо це буде помітно в липні: очікуються погодні явища від спеки до сильних дощів та шквалів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам детальний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.

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