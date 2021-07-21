Синоптик: В Україні похолодає всюди, а зливи ще більше зіпсують погоду

Кияни після недавніх потопів оговтуються і 22 липня перепочинуть від негоди, але так пощастить не всім в Україні

Завтра в Україні знову дощі, а похолодання огорне вже всю територію країни – навіть на сході і півдні спаде спека. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, зливи з грозами у четвер пройдуть на сході України, південному сході і в західних областях. У північних областях дощів завтра не очікується.

Найближчої ночі атмосферний фронт ще огорне дощами і грозами південну частину України і центр країни. Але вдень Одеська, Миколаївська, більшість центральних областей від дощових хмар звільняться.

Температура повітря 22 липня в Україні буде в межах 23-28 градусів. Спека також спаде на сході і півдні. Свіжості повітрю буде додавати сильний вітер північних напрямків.

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У Києві в четвер суха сонячна і вітряна погода. Температура повітря очікується 22-24 градуси.

"У найближчій перспективі в Україні дощів буде мало, хіба що навколо Карпат. Сильна спека малоймовірна, 23-28 градусів. У неділю на півдні і південному сході підскочить до +30", – додала Діденко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що Україну чекають нові хвилі спеки, причому тепло буде не обов'язково влітку.

19 липня Києвом пронісся ураган – сильна злива затопила деякі райони міста, дороги перетворилися на річки, машини мало не плавали.