Синоптики дали невтішний прогноз погоди в Україні

Україну атакує негода. Фото: Кореспондент, колаж "Сьогодні"

Синоптики дали прогноз погоди в Україні на 9 липня. Цього дня у багатьох областях пройдуть дощі з грозами. Але на сході буде без опадів та сонячно. У Києві також прогнозують зливи. Температура повітря вдень у столиці становитиме максимум 27 градусів тепла. Вітер очікується південний, 5-10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в регіонах та Києві завтра, 9 липня

У західних областях вдень стовпчики термометрів піднімуться вище за 25 градусів, у Львівській та Івано-Франківській областях 21-23. Синоптики обіцяють дощі з грозами.

На півдні денна температура наблизиться до 32-градусної позначки. Очікуються дощі з грозами, окрім Херсонської області.

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У центральних областях у суботу прогнозують дощ, удень 26-28 градусів.

У Сумській та Чернігівській областях вдень очікується 27-29 градусів, йтиме дощ.

У східних областях 9 липня буде тепло, без опадів. Температура у Харківській, Донецькій та Луганській областях 32-34 градуси.

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У Києві та області буде дощ з грозою. Температура вночі 14-16°С, вдень 25-27°С.

Цього дня йтиме дощ у деяких областях

Чим небезпечні перепади погоди

Зміна погоди може викликати різні нездужання та розлади у тих людей, які є метеозалежними. Часто з'являється підвищена стомлюваність не лише у втраті фізичних сил, а й у спаді розумової діяльності.

Також зміни погоди можуть викликати головний біль, перепади артеріального тиску, запаморочення. У такі дні краще обмежити активну фізичну діяльність.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам детальний прогноз на всі чотири сезони 2022 року. Також нагадаємо, хто схильний до метеозалежності.