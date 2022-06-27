Синоптики попередили про зміну погоди в Україні

Укргідрометцентр прогнозує сильну спеку по всій країні / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Згідно з прогнозом погоди в Україні на 28 червня, по всій країні очікується сильна спека. Дощі з грозами відступлять остаточно, стовпчики термометрів піднімуться вище за 30-градусну позначку, а місцями температура сягатиме 35 градусів. У вівторок українцям буде важливо берегтися від сонячного або теплового удару, а також витримувати водний баланс в організмі.

Якою буде погода в Україні та Києві завтра, 28 червня, розповіли в Укргідрометцентрі.

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У західних областях України нічна температура становитиме 17-19 тепла. Вдень спека сягатиме 32-33 градусів, місцями до 35. Без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

На півдні Укргідрометцентр прогнозує спекотну погоду без опадів. Нічна температура становитиме 18-20 градусів, удень до 33. У Криму вдень очікується 27-29 градусів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

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У центрі України синоптики очікують на сонячну та спекотну погоду – вночі 17-19, вдень 32-34. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

На півночі, у Сумській та Чернігівській областях, уночі повітря прогріється до 17-19 градусів, вдень 32-34. Без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

На сході Укргідрометцентр обіцяє вночі 16-18 градусів, вдень до 34 спеки. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

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У Києві у вівторок уночі синоптики прогнозують 19-21 градус, вдень спека сягатиме 35 градусів. Очікується сонячна погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

/ Фото: уніан

У МОЗ попередили про ризики через спеку

У Центрі громадського здоров'я МОЗ попередили, що особливо важко переносять спеку гіпертоніки та люди з захворюваннями серця: у них у цей час частішає серцебиття, розширюються периферичні судини, набрякають ноги, зростає ймовірність утворення тромбів.

Також українцям порадили у спеку в жодному разі не залишати дітей одних у машині. Діти більш вразливі до теплових ударів, ніж дорослі, і їх перегрів настане у 3-5 разів швидше.

Крім того, ветеринарка Лідія Лободіна дала поради, як допомогти тваринам пережити 30-градусну спеку.