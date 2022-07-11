Синоптики попередили про різке похолодання у кількох областях

Одягайтеся тепліше на вулицю. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 12 липня, підготовлений синоптиками, не надто порадує жителів нашої країни. У більшості областей прогнозуються дощі, грози, місцями – шквали та град. Температура повітря впаде у всіх областях, а мешканцям західної частини доведеться дістати теплі речі. Нельотну погоду обіцяють в Ужгороді, Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Івано-Франківську, Житомирі, Хмельницькому, Чернівцях, Сумах, Чернігові, Києві.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода у регіонах та Києві завтра, 12 липня?

У вівторок, 12 липня, грози втримаються у західних областях та на півночі країни. Центральна частина, південь та схід – без істотних опадів.

Вночі у західній частині від 7 до 10 градусів тепла, у центрі 11-14 градусів, на півдні та сході від 13 до 16 градусів.

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Вдень у західній частині від 16 до 19 градусів зі знаком плюс, на півночі та в центрі від 21 до 24 градусів, у південній частині та на сході від 24 до 27 градусів тепла.

У Києві синоптики прогнозують грозу. Вночі у столиці 12-14 градусів, удень від 22 до 24 градусів.

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Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам детальний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.

Також нагадаємо, хто схильний до метеозалежності.