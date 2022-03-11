Сирійський сценарій в Україні провалився – експерт

Українські військові готові й надалі чинити опір агресору / Колаж "Сьогодні"

11 березня Кремль спробував втягнути Білорусь у війну в Україні, щоб вона затягнулася ще на довше. Проте військовий експерт Олег Жданов вважає, що самопроголошений президент цієї країни Олександр Лукашенко вміло відтягуватиме свою участь, а сама війна закінчиться за кілька місяців.

Про це Олег Жданов розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Фактор Лукашенка

"Про терміни можна говорити, що це затягнеться на кілька місяців не менше. Нам потрібно дочекатися втрат противника близько 50% – не так легко вибивати противника зі своєї території та погнати його до самого кордону. Щодо Білорусі, то є кілька ознак, що Лукашенко уникатиме введення своїх військ в Україну. Білоруських військ може бути до 10 батальйонно-тактичних груп – там не дуже велика військова сила. Лукашенко набагато досвідченіший політик, ніж Путін, щоб не влізти у цю війну. Наразі це війна між двома країнами. Якщо втручається Білорусь, це війна вже регіональна на Європейському континенті і до світової війни залишається півкроку", – наголосив Жданов.

Переговори

"На сьогодні ситуація складається так: хто переможе на полі бою, той і отримає перевагу на переговорах. Ми зупинили наступ противника. Проте для переговорів цього ще замало. Наразі такої переваги у нас немає. Противник на нашій території, противник риє окопи і переходить до оборони на багатьох напрямках, сьогодні противник продовжує штурмувати Маріуполь", – пояснив Жданов, з яких позицій ми зараз ведемо переговори зі стороною агресора.

Чи буде конфлікт заморожений на довгі місяці, все залежить від президента України, Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського.

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"Якщо ми дамо заморозити конфлікт, ми отримаємо третій етап війни ще кривавіший і нещадніший. Путін збере резерви і піде на нас. Він же чітко сказав, що йому потрібна вся Україна. Можливо, він не всю зможе окупувати, але в політичному сенсі він намагатиметься її контролювати. Для нас головне не просто утримати, а для нас головне розпочати контрнаступальні дії для того, щоб звільняти власну територію", – резюмував експерт.

Обстановка