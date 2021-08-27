Скандал в Мережі: Мінкульт закупить скандальну книгу про гендерне виховання (фото)

Активісти вважають книгу дискримінаційною / Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі спалахнув скандал з книгою про гендерну рівність Марини Ланге "Щоб у 16 не було запізно", екземпляри якої планують закупити для українських бібліотек.

Про це написав гендерний експерт Микола Ябченко.

За його словами, в Україні за державні кошти планують придбати 459 примірників книги Ланге.

"Як так? Так працювала ж експертна рада! Навіть три. Спочатку людина без освіти психолога і педагога стає психологом в ліцеї. Потім пише книгу. А потім на кошти платників податків це г... потрапляє в бібліотеки", – написав він.

Фото: facebook.com/falsum404

Книга Ланге призначена для виховання дітей, на кожен рік життя. Вона поділена на 16 етапів, тобто 16 років життя. У ній прописано як поводитися з дитиною в ранньому, а пізніше і підлітковому віці.

Фото: facebook.com/falsum404

Ланге пише про відмінності між хлопчиками і дівчатками з самого раннього віку і пропонує стратегії виховання в залежності від статі. Активісти вважають книгу дискримінаційною.

Фото: facebook.com/falsum404

"А хочеться ще додати: а навіщо потрібна та купа експертних рад, якщо там тупо не читають дальше перших двох сторінок те, що їм приносять", "Я слідкувала за появою цього "шедевра", але неочікувала, що Український інститут книги буде його купувати і поширювати…це приклад того, як держава фінансує і підтримує гендерні стереотипи…чи нам треба такий Інститут?", "А де пункт про те що хлопчик має ходити в хрестові походи, а дівчинка за нього молитись? Було б доречно до вище згаданих пунктів", – пишуть у коментарях до допису.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Відзначимо, що "Щоб у 16 не було запізно" для поповнення українських бібліотек вибрали в Міністерстві культури і інформаційного розвитку, крім неї закуплять ще 688 видань.

Ще одна обговорювана книга

Юлія Мендель написала і видала книгу "Кожен з нас президент". Колишня прес-секретар викладала фрагменти своєї роботи. Спочатку вона розповідала про Гітлера, генетичний код щастя і херсонський суржик, а пізніше про те, чому Порошенко більше не стане президентом.

Крім того, журналістка порівняла чинного президента з революцією в Україні 2013-2014 років. На думку Мендель, Зеленський краще "брудних наметів, розбитого Майдану, негігієнічних і холодних ночей".

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