"Сумую за сином і чекаю, коли зможу повернутися на роботу". Історія шахтаря, пораненого російським снарядом

Артем Червоний вижив після жахливого обстрілу

Російське вторгнення в Україну змінило, покалічило життя та долі мільйонів українців. Серед них виявився герой і нашої історії – Артем Червоний.

На аватарці у Артема Червоного – фото із сином. І у вайбері, і у фейсбуці. Пояснює через кашель, повільно вимовляючи слова: він – батько-одинк. Сам глядить сина майже від народження. А тепер Максимові цілих вісім років. І вперше в житті – така тривала розлука. Востаннє хлопчик бачив тата майже при смерті. На щастя, Артем вже одужує, І сподівається побачити сина після перемоги.

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Шахтар Артем Червоний був поранений на роботу, якій присвятив все життя.

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Скільки разів Артему Червоному казали, що він народився у сорочці. І ще повторювали безліч приказок, що підкреслюють його дивовижне, щасливе везіння. А він лише спізнився на автобус, який йшов на шахту Засядька 18 листопада 2007 року. Ці 20 хвилин урятували йому життя: вся його зміна загинула на найбільшій шахтній аварії за роки незалежної України. 106 людей, шахтарів та рятувальників, убив вибух метану.

Те, що у шахтарів відповідальна та часто ризикова робота Артем знав добре. Його батько також був шахтарем. Та й сам Артем працював 11 років на шахтах. Він був і гірським майстром, командиром взводу ППС (гірським рятівником). А останні 2.5 роки працював у ДТЕК ШУ Першотравенське, начальником зміни виробничої служби. Його обов'язки – це узгодження роботи всієї шахти, перевірка безпеки людей та обладнання. Загалом – постійна пильність, щоб вчасно знайти та усунути будь-які небезпеки на шахті.

Стан небезпеки – взагалі звичайна справа для Артема. Вже 8 років як за 60 кілометрів від рідного Покровська постріли та вибухи. Але у Покровську живуть батьки, на шахті – друзі. І шахта має працювати – від неї залежить світло та тепло для українців, і це усвідомлення завжди є у шахтарів, особливо у потомствених, як Артем Червоний.

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"Думки поїхати кудись навіть не було. У мене тут робота, все життя. Та й ніколи не подумав би, що прилетить саме до нас", – міркує він.

Але прилетіло.

16 березня Артем вийшов на четверту зміну. Вона починається опівночі, отже, на зупинці автобуса, що йде на шахту, треба бути о 22.20. Автобус трохи спізнювався. Пасажири на зупинці – ще троє чоловіків – виглядали на горизонті. Щойно автобус здався – Артем зробив пару кроків уперед.

Тріск, дивний шум, вибух . Обпалило груди, стало важко дихати. Сам кинувся назад до зупинки. Побачив на своїй куртці дірку на грудях.

Потім хтось розрізав його куртку, а хтось дзвонив у швидку. Колеги донесли його до автобуса іншої шахти, що проїжджав повз. Той відвіз до Покровська, до лікарні. Вперше в житті Артему, який завжди рятував інших, була потрібна допомога самому.

"Мене одразу поклали на ноші. ШВЛ, крапельниця. Лікар молодий, але дуже уважний, одразу сказав так: це 50 на 50, чи доживе він до ранку", – згадує Артем.

Виявилось: російські військові скинули касетну бомбу. Те, що ніхто не загинув – ще одне диво. Але уламки потрапили в легені та бронхи Артема. Наступні тижні йому кілька разів пробивали легені, викачували рідину. Лікарі та медсестри майже не відходили від пораненого: Артем упевнений, що вижив завдяки їхній турботі.

Спочатку я навіть не говорив. Лише листувався. Колеги багато писали, турбувалися", – каже Артем.

Але улюблений Покровськ таки довелося залишити. Після виписки Артему треба було лікуватися у торакального хірурга – фахівця з легень. Такі лікарі є у Дніпрі, куди зараз переїхав Артем.

"Сумую за сином дуже. Коли мене поранило – довелося відправити його закордон разом із матір'ю. Мені мої батьки завжди дуже допомагали, але я їх примусив виїхати на Західну Україну", – пояснює він.

Відновлюватися ще чимало: Артем тільки почав потихеньку говорити та повільно підніматися сходами. П'ятий поверх поки що доводиться скорити, як Говерлу. Один із уламків російської бомби так і залишиться в ньому назавжди. Хірурги сказали: надто складно виймати, але можна жити і так, зі шматочком металу всередині.

У ШУ "Першотравенське" Артем, звичайно, збирається повернутися. Це ж більше, ніж робота: це його фронт.

"Більшість наших хлопців і не думають нікуди їхати. Шахта ж не може зупинитися: в Україні потрібне вугілля, світло, тепло", – каже Артем.

Справді, і вугілля, і світло, і тепло дуже потрібні. Все це можуть забезпечити такі люди як Артем Червоний та його колеги-шахтарі України. І не варто сумніватися, що на них у цьому можна повністю покластися.