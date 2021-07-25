SkyUp почала літати з Києва на Мадейру: що кажуть на острові про рекордний рейс

Рейси курсують з Києва двічі на тиждень, по суботах і вівторках

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запустила рейси на Мадейру. Вони курсують з Києва двічі на тиждень, по суботах і вівторках. І це – рекордний за тривалістю рейс з/на португальський острів.

Про це повідомляє Еmpresa Diário de Notícias.

Рейси відправляються з української столиці о 16:00 і прибувають до міжнародного аеропорту "Мадейра" імені Кріштіану Роналду о 20:05. У зворотному напрямі літаки злітають з Мадейри о 21:05 і прибувають до Києва о 4:50 наступного дня. Останній планують здійснити 30 жовтня.

Зазначимо, що це буде найдовший маршрут. Рейс Київ – Фуншал триває 6 годин 5 хвилин, а рейс Фуншал – Київ – 5 годин 45 хвилин.

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"З новим оптимізмом в аеропорту Мадейри з'являється нова бюджетна авіакомпанія SkyUp Airlines, яка відкриває ще одне регулярне сполучення з Києвом", – заявив комерційний директор ANA Aeroportos de Portugal Франсіско Вієйра Піта.

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А регіональний секретар з туризму і культури Едуардо Хесус вважає, що SkyUp Airlines відповідає конкретній задачі диверсифікації ринків.

SkyUp – українська авіакомпанія, яка виконує чартерні рейси і регулярні лоукост-рейси. Основні напрямки – Близький Схід, Північна Африка, Європа. А з квітня 2020 року SkyUp почав виконувати ще й вантажні перевезення.

Під час локдауну, з лютого по квітень 2020 року, перевізник здійснив два евакуаційні рейси – евакуював українців з Уханя і Венеції. А з 19 по 27 березня 2020 року SkyUp виконав понад 100 спеціальних комерційних рейсів до 30 країн світу – цими рейсами українці змогли повернутися додому вже після закриття українських кордонів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", SkyUp назвала найпопулярніші напрямки в червні. За підсумками минулого місяця авіакомпанія виконала 1920 рейсів.

А Україна з 2 червня змінила правила в'їзду: тепер після повернення з Португалії обов'язково треба робити експрес-тест на антиген в аеропорту "Бориспіль".