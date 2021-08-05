Смерть легендарного українського політика Марчука і наказ Лукашенка про закриття кордонів – головні новини СЬОГОДНІ

5 серпня Євген Марчук помер, а Лукашенко наказав закрити кордони. Колаж: "Сьогодні"
5 серпня стало відомо про смерть легендарного політика Євгена Марчука, а також, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав закрити кордони. Ми зібрали найважливіші новини четверга.
Смерть Марчука
5 серпня пішов з життя колишній прем'єр-міністр України, перший голова Служби безпеки України (СБУ), міністр оборони України, секретар РНБО Євген Марчук. Як розповіла його дружина, причиною смерті стала зупинка серця.
В СБУ уточнили, що Марчук помер через загострення захворювань через коронавірус.
"Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він (Марчук. – Ред.) страждав, і спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність", – повідомили в пресслужбі СБУ.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині та близьким Марчука.
"Не стало генерала Євгена Марчука. Все своє життя він присвятив захисту національних інтересів України. Завдяки в тому числі його зусиллям в ТКГ на Донбасі був встановлений режим тиші, який зберігається досі. Його досвід – неоціненний. Щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять", – написав Зеленський в Twitter.
Марчук взяв участь у розробці 72 законів / Фото: Сьогодні
Обстріл мирного будинку на Донбасі
На Донбасі бойовики обстріляли Красногорівку. Прямим влучанням вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці на вулиці Східній. У результаті обстрілу поранення отримав місцевий житель 1965 року.
За словами керівника Донецької ОДА, правоохоронці встановлюють всі обставини події.
"Дельта"-штам в Україні
Штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється Україною, розповів головний санітарний лікар Ігор Кузин. Зараз офіційно підтверджених 147 випадків в Україні.
За статистикою, яку надав головний санлікар, найбільший відсоток нових випадків штаму "Дельта" дають такі області:
- Волинська;
- Одеська;
- Тернопільська.
Також найбільше і в Чернівцях, і в Києві.
Кузін зазначив, що "Дельта"-штам поширюється швидше, ніж звичайний вірус. Також він частіше призводить до госпіталізації.
Лукашенко закриває кордони
Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав закрити кордон ще й з країнами Заходу. Також він пригрозив сусідам, якщо мігрантів відправлятимуть до Білорусі.
"Відсьогодні жодна нога на територію Білорусі з суміжної сторони, будь то з півдня (кордон з Україною) чи із заходу, ступити не повинна. Закрийте кожен метр кордону. Не дай Бог, вони почнуть реалізовувати тактику видворення людей, яких вони туди покликали, через офіційні пропускні пункти. Ви знаєте наслідки, вони – теж. Тому нехай думають", – сказав Лукашенко.
Ціни на автогаз б'ють рекорди
Середня вартість скрапленого газу на українських АЗС досягла рекордних 17,07 гривні за літр. Минулий рекорд був встановлений напередодні – 16,88 грн/л. При цьому експерти впевнені: вартість LPG найближчим часом не знизиться.
Де і як зросла ціна на газ
- В мережі SOCAR вартість в середньому зросла на 10 копійок за літр, до 17,88 грн.
- На станціях AMIC пальне подорожчало на 19 копійок за літр, до 16,83 грн.
- У мережах "Паралель", SUNOIL і "Овіс" – на 20 копійок за літр.
- Мережі ZOG, "Chipo", "Авантаж 7" і "Mango" – на 22-55 копійок за літр.
Також не пропустіть все найголовніші новини в сюжеті "Сьогодні":
Новини на цю ж тему: