Смерть легендарного українського політика Марчука і наказ Лукашенка про закриття кордонів – головні новини СЬОГОДНІ

5 серпня Євген Марчук помер, а Лукашенко наказав закрити кордони. Колаж: "Сьогодні"

5 серпня стало відомо про смерть легендарного політика Євгена Марчука, а також, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав закрити кордони. Ми зібрали найважливіші новини четверга.

Смерть Марчука

5 серпня пішов з життя колишній прем'єр-міністр України, перший голова Служби безпеки України (СБУ), міністр оборони України, секретар РНБО Євген Марчук. Як розповіла його дружина, причиною смерті стала зупинка серця.

В СБУ уточнили, що Марчук помер через загострення захворювань через коронавірус.

"Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він (Марчук. – Ред.) страждав, і спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність", – повідомили в пресслужбі СБУ.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині та близьким Марчука.

"Не стало генерала Євгена Марчука. Все своє життя він присвятив захисту національних інтересів України. Завдяки в тому числі його зусиллям в ТКГ на Донбасі був встановлений режим тиші, який зберігається досі. Його досвід – неоціненний. Щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять", – написав Зеленський в Twitter.

Марчук взяв участь у розробці 72 законів / Фото: Сьогодні

Обстріл мирного будинку на Донбасі

На Донбасі бойовики обстріляли Красногорівку. Прямим влучанням вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці на вулиці Східній. У результаті обстрілу поранення отримав місцевий житель 1965 року.

За словами керівника Донецької ОДА, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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"Дельта"-штам в Україні

Штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється Україною, розповів головний санітарний лікар Ігор Кузин. Зараз офіційно підтверджених 147 випадків в Україні.

За статистикою, яку надав головний санлікар, найбільший відсоток нових випадків штаму "Дельта" дають такі області:

Волинська;

Одеська;

Тернопільська.

Також найбільше і в Чернівцях, і в Києві.

Кузін зазначив, що "Дельта"-штам поширюється швидше, ніж звичайний вірус. Також він частіше призводить до госпіталізації.

Лукашенко закриває кордони

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав закрити кордон ще й з країнами Заходу. Також він пригрозив сусідам, якщо мігрантів відправлятимуть до Білорусі.

"Відсьогодні жодна нога на територію Білорусі з суміжної сторони, будь то з півдня (кордон з Україною) чи із заходу, ступити не повинна. Закрийте кожен метр кордону. Не дай Бог, вони почнуть реалізовувати тактику видворення людей, яких вони туди покликали, через офіційні пропускні пункти. Ви знаєте наслідки, вони – теж. Тому нехай думають", – сказав Лукашенко.

Ціни на автогаз б'ють рекорди

Середня вартість скрапленого газу на українських АЗС досягла рекордних 17,07 гривні за літр. Минулий рекорд був встановлений напередодні – 16,88 грн/л. При цьому експерти впевнені: вартість LPG найближчим часом не знизиться.

Де і як зросла ціна на газ

В мережі SOCAR вартість в середньому зросла на 10 копійок за літр, до 17,88 грн.

вартість в середньому зросла на 10 копійок за літр, до 17,88 грн. На станціях AMIC пальне подорожчало на 19 копійок за літр, до 16,83 грн.

пальне подорожчало на 19 копійок за літр, до 16,83 грн. У мережах "Паралель", SUNOIL і "Овіс" – на 20 копійок за літр.

– на 20 копійок за літр. Мережі ZOG, "Chipo", "Авантаж 7" і "Mango" – на 22-55 копійок за літр.

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