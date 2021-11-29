Смертельне полювання під Черніговом. Поліцейського застрелив начальник райуправління ДСНС

Відкрито кримінальне провадження за фактом вбивства, скоєного з необережності. / Фото: Колаж: Сьогодні
Мисливцем, який застрелив поліцейського під час полювання в 70 кілометрах від Чернігова, виявився Ігор Довгопол – начальник Чернігівського районного управління ДСНС.
Ім'я мисливця стало відомо сайту "Сьогодні" з джерел в ДСНС в Чернігівській області.
Яка є офіційна інформація
В прокуратурі області повідомили, що смертоносний вистріл здійснив начальник одного з районних управлінь ДСНС в Чернігівській області, однак його імені не називають.
"Не переконавшись в безпечності пострілів, вистрелив із мисливської рушниці в голову чоловіку (співробітника патрульної поліції), який разом з ним був на полюванні", – зазначили в прокуратурі.
Також стало відомо, що нещасний випадок стався поблизу с. Травневе Городнянської територіальної громади Чернігівського району.
Що було відомо раніше
29 листопада стало відомо, що о 4 ранку в лікарні помер 37-річний поліцейський, якого вчора поранили на полюванні.
На момент інциденту поліцейський перебував поза службою в цивільному одязі. На полювання він поїхав із трьома товаришами.
Яке покарання загрожує начальнику ДСНС
За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вбивства, вчиненого через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).
Звинувачені за цією статтею караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Що забороняється на полюванні:
- направляти зброю на людину або свійських тварин;
- передавати її в інші руки, попередньо не оглянувши та не розрядивши;
- стріляти без потреби;
- полювати в недозволених місцях і в темний час доби;
- використовувати немисливську (у тому числі військову) вогнепальну, пневматичну та іншу стрілецьку зброю, а також нарізну вогнепальну зброю.
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