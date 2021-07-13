Спочатку +40, а потім удар стихії: народний синоптик про погоду до кінця липня

Закінчиться місяць теплою комфортною погодою, але знову зі зливами – тож готуємо парасольки

Погода у другій половині липня буде багатою на сюрпризи: спочатку пекельна спека до 40 градусів, а потім сильні зливи і навіть бурі під кінець місяця. Про це розповів в інтерв'ю "Сьогодні" найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань.

За його словами, друга половина липня очікується пекельною, вдень до 35 градусів в тіні, у південних і східних регіонах навіть до +40.

"Далі на нас чекає удар стихії. Розпочнеться він із сильних злив, за два дні, 21-22 липня, випаде 15-20 мм опадів, але без ураганів і градобоїв. Буря можлива через три дні, з 25 по 27 липня. Дощу буде менше, а температура – вища, вдень 29-31 градус тепла. Закінчиться місяць теплою комфортною погодою, але знову зі зливами", – сказав Горбань.

Як повідомляли новини "Сьогодні", перша половина місяця видалася дуже спекотною, температура вже вище 30 градусів, а до кінця цього тижня українців чекає пекельна погода.

А днями у Херсоні через зливи оголосили надзвичайну ситуацію. А все через те, що міський колектор вийшов з ладу – 75 тисяч місцевих жителів опинилися під загрозою залишитися без води і каналізації.